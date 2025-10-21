Τζέι Ντι Βανς: Η εκεχειρία στη Γάζα εξελίσσεται καλύτερα από το αναμενόμενο

Η εφαρμογή του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα «πηγαίνει καλύτερα από το αναμενόμενο», δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, σε συνέντευξη Τύπου στο Civilian Military Coordination Center στο Κιριάτ Γκατ, νότια του Ισραήλ.

Ο Βανς τόνισε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση συνεργάζεται αποτελεσματικά στην εφαρμογή της συμφωνίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, μετά από δύο και πλέον χρόνια πολέμου.

«Κάθε φορά που σημειώνεται μια βίαιη ενέργεια, δεν σημαίνει το τέλος της εκεχειρίας», είπε, προσθέτοντας ότι τέτοιες εντάσεις είναι αναμενόμενες όταν οι αντίπαλοι συγκρούονται για μεγάλο χρονικό διάστημα. «Τα πάμε πολύ καλά», συμπλήρωσε, εκφράζοντας αισιοδοξία για τη διατήρηση της κατάπαυσης του πυρός.

Ωστόσο, ανέφερε πως το ζήτημα της ταφής ορισμένων νεκρών ομήρων παραμένει δύσκολο και δεν αναμένεται άμεση επίλυση.

Σε ό,τι αφορά την παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων, ο Βανς ξεκαθάρισε ότι δεν θα σταλούν στρατεύματα στη Γάζα για επιτήρηση της εκεχειρίας. Επίσης, η Ουάσιγκτον δεν έχει θέσει καταληκτική ημερομηνία για τον αφοπλισμό της Χαμάς, αφήνοντας περιθώριο για τη συμμόρφωσή της στη συμφωνία.

«Η Χαμάς πρέπει να συμμορφωθεί με τη συμφωνία, αλλιώς θα υπάρξουν πολύ άσχημες συνέπειες», τόνισε ο Ντι Βανς, προσθέτοντας ότι προς το παρόν δεν θα δοθεί καμία τελεσίδικη ημερομηνία, καθώς «τέτοια ζητήματα είναι δύσκολα».

Στη συνέντευξη συμμετείχαν επίσης ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



