Βάντεφουλ για Ορμούζ: Η Γερμανία βάζει φρένο σε εμπλοκή του ΝΑΤΟ και ζητά διπλωματική λύση

Ξεκάθαρη θέση απέναντι στα σενάρια εμπλοκής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στην κρίση των Στενών του Ορμούζ διατύπωσε στις Βρυξέλλες ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, αποκλείοντας το ενδεχόμενο να αναλάβει το ΝΑΤΟ ρόλο στη διαχείριση του αποκλεισμού. Προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας σημείωσε ότι δεν βλέπει να έχει ληφθεί τέτοια απόφαση από τη Συμμαχία, ούτε να διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις ώστε το ΝΑΤΟ να αναλάβει την ευθύνη για τα Στενά του Ορμούζ.

Η τοποθέτησή του έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης πίεσης από την Ουάσιγκτον προς τους Ευρωπαίους συμμάχους, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αναζητούν ευρύτερη διεθνή στήριξη για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή. Ωστόσο, από γερμανικής πλευράς καταγράφεται σαφής επιφυλακτικότητα, όχι μόνο απέναντι σε μια πιθανή εμπλοκή του ΝΑΤΟ, αλλά και σε ενδεχόμενη διεύρυνση της ευρωπαϊκής επιχείρησης «Ασπίδες» προς το Ορμούζ.

Ο Βάντεφουλ ανέδειξε παράλληλα την ανάγκη για μεγαλύτερη στρατηγική σαφήνεια από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ως προς τους στόχους και τα όρια της επιχείρησής τους, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να αποσαφηνιστεί πότε θεωρούν ότι οι στρατιωτικοί σκοποί τους έχουν επιτευχθεί. Όπως προκύπτει από τις δηλώσεις και το ευρύτερο ευρωπαϊκό κλίμα, το Βερολίνο ζητά καθαρή εικόνα για την επόμενη μέρα προτού ανοίξει οποιαδήποτε συζήτηση για νέο πλαίσιο ασφάλειας στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, ο Γερμανός υπουργός δεν υποβάθμισε τη σοβαρότητα της κρίσης, σημειώνοντας ότι η κατάσταση στην περιοχή επηρεάζει ευθέως την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, τη σταθερότητα των αγορών ενέργειας και συνολικά την παγκόσμια οικονομία. Υποστήριξε ακόμη την ανάγκη κυρώσεων σε βάρος όσων ευθύνονται για τον αποκλεισμό, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι η μακροπρόθεσμη απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από μια διπλωματική διέξοδο και τη διαμόρφωση μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή, στην οποία θα πρέπει να περιλαμβάνεται και διάλογος με το Ιράν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



