Βάρδα: Εκδήλωση για την εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση που διοργάνωσαν ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης και το Κέντρο Πολιτισμού «Καλλιρρόη Παρρέν», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

​Η εκδήλωση, με θέμα «Η τοξικότητα μιας σχέσης. Δείγματα και Συνέπειες», έλαβε χώρα στο Δημαρχείο Βαρδάς – Αίθουσα «Δημοτικού Συμβουλίου» το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025 .

​Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους: ​Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλήνης, κ. Γιάννης Λέντζας. ​Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, κα. Κακαλέτρη Γεωργία.

​Ο Βουλευτής Ηλείας και πρώην Υφυπουργός, κ. Νικολακόπουλος Ανδρέας. ​Ο Αντιπεριφερειάρχης, κ. Κοροβέσης Νίκος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου Σωτηροπούλου Βάσω. Οι Δημοτικοί σύμβουλοι κ.Χατζηπανταζής Γεώργιος και κα. Ζησιμοπούλου Κουτσούκου Διονυσία . Ο Διοικητής Δημήτρης Κακοκαίρης και εκπρόσωποι του ΑΤ Βουπρασίας

​

​Ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης αποδεικνύει έμπρακτα την ευαισθησία και την αμέριστη μέριμνα του για την αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας. Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, κα Κακαλέτρη Γεωργία, και σύσσωμη η Δημοτική Αρχή, στηρίζουν αποφασιστικά τέτοιου είδους πρωτοβουλίες.

Δίνουν έμφαση στην πρόληψη, την ενημέρωση και την παροχή δομών στήριξης, αναγνωρίζοντας πως η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την προστασία του κοινωνικού συνόλου.

​Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος, κ. Γιάννης Λέντζας, τόνισε: «Η Δημοτική Αρχή θεωρεί αδιαπραγμάτευτο καθήκον της την προστασία των πολιτών μας και την εξάλειψη κάθε μορφής βίας. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε ενεργά κάθε δράση που προάγει την ισότητα και την ασφάλεια στην κοινωνία μας».

Από την πλευρά της, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, κα. Κακαλέτρη Γεωργία, δήλωσε: «Αυτές οι εκδηλώσεις είναι ζωτικής σημασίας για να σπάσει η σιωπή. Είμαστε δίπλα σε κάθε γυναίκα που χρειάζεται βοήθεια και είμαστε αποφασισμένοι να ενισχύσουμε τις δομές του Δήμου, ώστε να μη νιώσει καμία μόνη απέναντι στον φόβο και τον κίνδυνο. Η στήριξή μας είναι έμπρακτη και διαρκής.»



​

​Ως ομιλητές συμμετείχαν:

​Παναγιώτης Κυριαζής – Τμηματάρχης Α.Τ Πύργου Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας

​Κετσεκουλαής Ιωάννης – Ειδικευόμενος Ιατροδικαστής/Νομικός

​Μπακογιάννη Μαρία – Δικηγόρος / Νομική Σύμβουλος Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης

​Γεωργιοπούλου Κατερίνα – Κοινωνική Λειτουργός / Συντονίστρια Κέντρου Κοινότητας

​Κυριακίδη Διονυσία – Κοινωνική Λειτουργός Κέντρου Κοινότητας

​Θεοδωροπούλου Πολυξένη – Παιδαγωγός Παράρτημα Ρομά

​Την εκδήλωση συντόνισε η κα Πανωραία Παπαδοπούλου, Πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού «Καλλιρρόη Παρρέν».

​Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης του Κέντρου Κοινότητας Ρομά, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027.

