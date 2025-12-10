Βάρδα Ηλείας: Σύλληψη 13χρονου για επίθεση σε 12χρονο σε προαύλιο Γυμνασίου – Κατηγορούνται και οι γονείς του

Ανησυχία προκαλεί νέο περιστατικό σχολικής βίας στην Ηλεία, με πρωταγωνιστή 13χρονο στη Βάρδα. Ο ανήλικος συνελήφθη για επίθεση σε 12χρονο, ενώ οι γονείς του κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας.

10 Δεκ. 2025 11:37
Pelop News

Νέο περιστατικό ανηλίκων απασχολεί τις αστυνομικές αρχές της Ηλείας, μετά τη σύλληψη ενός 13χρονου στη Βάρδα, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε 12χρονο μέσα σε προαύλιο σχολικού χώρου. Για την υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.

Το περιστατικό σημειώθηκε, σύμφωνα με καταγγελία μητέρας, προχθές το μεσημέρι, όταν ο 13χρονος εισήλθε στον προαύλιο χώρο Γυμνασίου και επιτέθηκε στον 12χρονο γιο της, χτυπώντας τον στο πρόσωπο.

Σε βάρος του 13χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, ενώ οι γονείς του κατηγορούνται για παράβαση καθήκοντος εποπτείας ανηλίκου.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Βουπρασίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
