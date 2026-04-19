Βάρδα: Συνελήφθη αλλοδαπός για κλοπή σε οικία

Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκεται από τα ξημερώματα του Σαββάτου ένας αλλοδαπός άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για κλοπή σε οίκημα στην περιοχή της Βάρδας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας συνελήφθη, χθες τα ξημερώματα, στη Βάρδα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βουπρασίας, ένας αλλοδαπός άνδρας, διότι ενεργώντας από κοινού με συνεργό του μετέβησαν σε οίκημα αλλοδαπού άνδρα και του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των -580- ευρώ, ενώ διέφυγαν με μοτοποδήλατο, το οποίο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς.

