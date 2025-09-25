Βαρδούσια όρη: Χωριά που είναι μέσα στη φύση

Η σημερινή μας επιλογή έχει και πάλι φθινοπωρινό «χρώμα», καθώς προτείνουμε εκδρομή στα Βαρδούσια Ορη , τα οποία είναι θρονιασμένα ανάμεσα σε άλλους ορεινούς όγκους -την Γκιώνα, την Οίτη και τα βουνά της Ναυπακτίας. Το σύμπλεγμα βουνών αποτελεί την νοτιότερη απόληξη της Πίνδου και είναι ιδιαίτερα αγαπητό σε ορειβάτες και αναρριχητές.

Ανάμεσα στα ψηλά βουνά, είναι λιγοστά τα χωριά και ακόμα λιγότεροι οι κάτοικοί τους. Αυτό όμως ακριβώς το γεγονός προσφέρει στην περιοχή την αίσθηση του παρθένου, ανόθευτου και άγριου τοπίου, μια πραγματική απόδραση από τα συνηθισμένα στην αγκαλιά της φύσης. Τα Βαρδούσια Ορη είναι προστατευόμενος βιότοπος του Natura 2000 και στις πλαγιές του κυριαρχούν τα έλατα.

Ορισμένα από αυτά που μπορείτε να κάνετε είναι τα εξής:

– Να επισκεφθείτε το φράγμα του Μόρνου. Το χωμάτινο φράγμα έχει ύψος 39 μέτρα και με την κατασκευή του το 1981 δημιουργήθηκε η λίμνη. Τα νερά που μαζεύονται καταλήγουν στην Αθήνα μέσω καναλιού μήκους 192 χιλιομέτρων. Μπορείτε να ζητήσετε ξενάγηση από την ΕΥΔΑΠ στο φράγμα και στις εγκαταστάσεις του.

– Να δείτε την αρχαία πόλη Κάλλιο που σήμερα βρίσκεται μισοβυθισμένη στη λίμνη. Με την κατασκευή του φράγματος βυθίστηκε και ο νέος οικισμός το 1980, ο οποίος μεταφέρθηκε πιο ψηλά. Η πτώση της στάθμης της λίμνης αποκαλύπτει κάθε φορά και διαφορετικά κομμάτια του παλιού οικισμού.

– Να πιείτε τον απογευματινό καφέ σας κάτω από τα δέντρα στο «Αδεδώ» (Λιδωρίκι). Γύρω στις 6 το απόγευμα είναι η ώρα που μαζεύονται όλοι οι ντόπιοι, ηλικιωμένοι και μη και η κουβέντα πολύ συχνά ανάβει.

– Να κάνετε τη βόλτα μέχρι το χωριό Αθανάσιος Διάκος, που απέχει 32 χιλιόμετρα από το Λιδορίκι, η διαδρομή που τα ενώνει είναι εξαιρετικής ομορφιάς. Το χωριό Αθανάσιος Διάκος είναι αρκετά ανεπτυγμένο και θα βρείτε ταβέρνες και καφενεία.

-Να κάνετε μια βόλτα μέχρι τα ορεινά χωριά της Ναυπακτίας Ελατού, Ανω Χώρα, Λιμνίτσα. Είναι αρκετά κοντά και προσφέρουν πολλές επιλογές για φαγητό.

