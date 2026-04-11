Βάρη: Βίντεο δείχνει τους διαρρήκτες να φεύγουν με τα κλοπιμαία μετά το χτύπημα σε σπίτι

Στη δημοσιότητα ήρθε βίντεο που αποτυπώνει τη στιγμή της διαφυγής των δραστών μετά από διάρρηξη σε κατοικία στη Βάρη, το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής. Το περιστατικό εξελίχθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ, όταν η Αστυνομία ειδοποιήθηκε για κλοπή σε σπίτι στην οδό Σίφνου, με τους διαρρήκτες να φεύγουν με χρηματική λεία και να ακολουθεί αστυνομική κινητοποίηση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες ήταν τρεις και απομακρύνθηκαν από το σημείο με λευκό αυτοκίνητο, έχοντας αφαιρέσει 5.000 ευρώ. Η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. ήταν άμεση και, λίγο αργότερα, στη συμβολή των οδών 2ας Μεραρχίας και Χαραυγής, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν όχημα που ταίριαζε με την περιγραφή εκείνου που χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή.





Η καταδίωξη και οι πυροβολισμοί

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ακολούθησε καταδίωξη, με την κατάσταση να κλιμακώνεται όταν ο οδηγός του οχήματος φέρεται να κινήθηκε απειλητικά προς τις μοτοσικλέτες των αστυνομικών, επιχειρώντας να τις εμβολίσει.

Σε εκείνο το σημείο, ένας αστυνομικός πυροβόλησε τρεις φορές προς τα ελαστικά του αυτοκινήτου, σε μια προσπάθεια να ακινητοποιηθεί το όχημα. Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Διέφυγαν οι δράστες, συνεχίζονται οι έρευνες

Παρά την καταδίωξη και την παρέμβαση των αστυνομικών, οι τρεις δράστες κατάφεραν τελικά να διαφύγουν. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους παραμένουν σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ανάμεσά τους και το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, κατά τις ημέρες του Πάσχα βρίσκεται σε εφαρμογή ειδικός σχεδιασμός αστυνόμευσης με στόχο την πρόληψη διαρρήξεων και κλοπών. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η έγκαιρη ενημέρωση της Αστυνομίας για κάθε ύποπτη κίνηση παραμένει κρίσιμη, ιδιαίτερα σε περιόδους που πολλά σπίτια μένουν κλειστά λόγω εορτών.

