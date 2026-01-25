Βαριά ήττα, απογοήτευση και αποδοκιμασίες για την Παναχαϊκή

Ηττα που τη γυρίζει πολύ πίσω για την Παναχαϊκή στο γήπεδό της ήταν αυτή που υπέστη από τον Πέλοπα Κιάτου και μάλιστα με 3-1.

Θύμισε την ομάδα που δεν είχε ούτε αρχή, ούτε τέλος, με πολλά λάθη, τα οποία πλήρωσε ακριβά. Πλέον, οι «κοκκινόμαυροι» μπαίνουν σε σοβαρό κίνδυνο όσον αφορά τον υποβιβασμό και θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ, ενώ μπροστά της έχει έναν ακόμα «τελικό» με τη Θύελλα.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Συνοδινός, Πετράτος, Σταθόπουλος, Ορτέντζιος (46’ Γασπαρινάτος), Καμπεράι, Νιφορόπουλος, Βερβίτας, Συρμής, Αγουρίδης, Μπούρδος (56’ Παπαευθυμίου), Τσεκούρας (52’ Αγγελόπουλος).

ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ: Τουργέλης, Β. Ραυτόπουλος, Χατζηομάρ, Μπατζέλης, Τζέρτζη, Καρδάμης (77’ Ζάρκος), Γκολφινόπουλος (77’ Μανιώτης), Μεσσήνης (81’ Παλογιαννίδης), Μαγκανάς, Δ. Ραυτόπουλος (84′ Κούτμπι), Ζωχάκης.

Ανετος ο Παναιγιάλειος με «πεντάρα»

Χωρίς να αντιμετωπίσει προβλήματα, ο Παναιγιάλειος συνέτριψε με 5-0 τον Πανγυθεατικό στο Γύθειο και συνέχισε την πορεία του για τα play offs και τη διεκδίκηση της ανόδου. Από τη στιγμή που άνοιξε το σκορ στο τέλος του ημιχρόνου, τα πράγματα έγιναν πολύ εύκολα στο β’ ημίχρονο.

Τζάμπα ήττα για τη Θύελλα

Η ισοπαλία θα ήταν το δίκαιο αποτέλεσμα για τη Θύελλα, καθώς έκανε μεγάλη προσπάθεια και έχασε από δικά της λάθη στυην Κόρινθο. Στο 41′ η πατρινή ομάδα είχε μεγάλη ευκαιρία με τον Αναγνωστόπουλο, στο 66′ βρέθηκε πίσω στο σκορ από αδράνεια της άμυνας και σουτ του Χιλ, στο 81′ είχε δοκάρι με τον Κωνσταντινίδη και ενώ πίεζε, στην αντεπίθεση δέχθηκε και δεύτερο γκολ από τον Ενσιά στο 85′.

Το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει στο 89′ με σουτ του Σκεπετάρη.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Συράκας, Βεντούρης, Μυρτάι, Μερκούρη, Λιάκος, Διαμαντόπουλος (56’ Γιαννίκος), Φακκής, Ρέππας, Χατζής, Ενσιά (83’ Κοτζιώνης), Χιλ.

ΘΥΕΛΛΑ: Κολοβούρης, Κωνσταντινίδης, Χρυσανθακόπουλος, Θανόπουλος, Κατριβέσης (83’ Σουγλέρης), Δημητρέλλος (73’ Σκεπετάρης), Αναγνωστόπουλος, Ντίνος, Μαντάς (73’ Γιάννος), Ν. Βλασόπουλος (73’ Πανίτσας), Θεοδωρακόπουλος (83’ Σκουμής).

Συνοπτικά τα αποτελέσματα:

Παναχαϊκή – Πέλοπας Κιάτου 1-3: 81′ Νιφορόπουλος – 30′ 67′ Μπατζελής, 57′ Δ. Ραυτόπουλος

Πανγυθεατικός – Παναιγιάλειος 0-5: 38′ Λιάτος, 48′ 54′ Κυριαζής, 77′ Σκούτας, 83′ Φωκαΐδης

Πύργος – Μιλτιάδης 2-0: 68′ Μακρής, 80′ Καλλέργης

Κόρινθος – Θύελλα Πατρών 2-1: 66′ Χιλ, 85′ Ενσιά – 89′ Σκεπετάρης

Ζάκυνθος – Ερμής Μελιγούς 2-0: 45′ Γυφτομήτρος, 50′ Πολυμίλης. Κόκκινη: 45′ Μάλλης (Ερμής Μελιγούς)

Πανθουριακός – ΑΟ Λουτρακίου 2-0: 44′ Δρούγας, 92′ Αγγελής

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Πύργος 17 31-6 44 Παναιγιάλειος 17 31-13 39 Ζάκυνθος 17 29-11 37 Μιλτιάδης 17 29-16 30 Λουτράκι 17 17-14 24 Κόρινθος 17 28-26 24 Πέλοπας 17 15-26 22 Πανθουριακός 17 20-19 19 Παναχαϊκή 17 22-24 19 Θύελλα Π. 17 16-25 16 Ερμής Μελ. 17 10-27 9 Πανγυθεατικός 17 7-48 2

