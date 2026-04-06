Βαριές ευθύνες για το ανοιχτό εργοτάξιο στην Κανάρη: «Θα κινηθώ νομικά κατά Δήμου και εργολάβου» λέει η Μαρία Θωμά

Η πρόσφατη αποκάλυψη της εφημερίδας «Πελοπόννησος» για το σοβαρό ατύχημα στον υπό διαμόρφωση πεζόδρομο της οδού Κανάρη αποκτά πλέον ακόμη βαρύτερη διάσταση, καθώς γίνονται γνωστές οι σοβαρότατες συνέπειες για την παθούσα και οι συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε.

Η Μαρία Θωμά, καθηγήτρια μουσικής και φωνητικής στο Σύγχρονο Ωδείο, παραμένει ακινητοποιημένη στο σπίτι της, μετά από χειρουργική επέμβαση, με έντονους πόνους και μακρά περίοδο αποκατάστασης μπροστά της.

Η κ. Θωμά υπέστη διπλό αμφισφύριο κάταγμα ποδοκνημικής στο αριστερό πόδι και σοβαρό διάστρεμμα, τραυματισμός που κρίθηκε αναγκαίο να αντιμετωπιστεί χειρουργικά, με την τοποθέτηση δύο μεταλλικών λαμών. Το χειρουργείο πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, από τον ορθοπαιδικό χειρουργό Κωνσταντίνο Καυχίτσα, ενώ, σύμφωνα με τους γιατρούς, η πλήρης αποκατάσταση θα απαιτήσει μήνες, τουλάχιστον έως τον Ιούνιο.

«ΑΦΟΡΗΤΟΙ ΟΙ ΠΟΝΟΙ»

Μιλώντας η Μαρία Θωμά στην «Π», περιγράφει με απόλυτη σαφήνεια την κατάσταση στην οποία βρίσκεται: «Δεν μπορώ μόνη μου ούτε να κουνηθώ. Οι πόνοι είναι αφόρητοι». Παράλληλα, δίνει λεπτομερή εικόνα των συνθηκών που επικρατούσαν στο σημείο, επιβεβαιώνοντας ότι ο πεζόδρομος της Κανάρη λειτουργούσε στην πράξη ως αφύλακτο και ανοιχτό εργοτάξιο.

«Δεν υπήρχε καμία σήμανση. Καθημερινά περνούσα από εκεί για να πάω στο Ωδείο, όπως και τόσος κόσμος. Υπήρχε μια σανίδα και ένα σκαπτικό μηχάνημα με σωλήνες που δεν φαίνονταν. Μπερδεύτηκε το πόδι μου και έπεσα. Δεν έχω προβλήματα όρασης, δεν φορούσα τακούνια, αλλά αθλητικά παπούτσια» τονίζει, καταρρίπτοντας κάθε σκέψη περί ατομικής αμέλειας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το σημείο βρίσκεται στο απολύτως κεντρικό τμήμα της Πάτρας, ακριβώς πίσω από τα Δικαστήρια Πατρών, περιοχή με συνεχή και αυξημένη διέλευση πεζών. Δικηγόροι, δικαστικοί υπάλληλοι, διάδικοι, ηλικιωμένοι πολίτες και εργαζόμενοι διασχίζουν καθημερινά τον συγκεκριμένο δρόμο, χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρη και ασφαλής διαδρομή, αλλά και χωρίς να έχει αποκλειστεί η πρόσβαση σε έναν χώρο που βρίσκεται σε πλήρη εργοταξιακή λειτουργία.

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΥΜΑΤΑ

Η ίδια αποκαλύπτει ότι το δικό της ατύχημα δεν ήταν μεμονωμένο. «Την προηγούμενη ημέρα είχε πέσει γνωστός δικηγόρος στο ίδιο σημείο. Εχουν πέσει και άλλοι. Μιλάμε για πλήρη ανευθυνότητα» σημειώνει, ενώ καταγγέλλει ότι μόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό της έγιναν στοιχειώδεις παρεμβάσεις: «Την επόμενη ημέρα πήγαν και περιέφραξαν τον χώρο και απομάκρυναν τα σκαπτικά. Την ημέρα που έπεσα, ήταν όλα αφύλακτα».

Το ζήτημα, πλέον, ξεφεύγει από τα όρια μιας ατομικής περιπέτειας. Αναδεικνύει ένα γενικευμένο πρόβλημα ασφάλειας σε ένα έργο που εξελίσσεται σε κομβικό σημείο της πόλης, χωρίς να τηρούνται βασικά πρωτόκολλα προστασίας των πολιτών. Ενα ανοιχτό εργοτάξιο, στο κέντρο της Πάτρας, με καθημερινή διέλευση εκατοντάδων ανθρώπων, μετατρέπεται σε παγίδα με απρόβλεπτες συνέπειες.

Η κ. Θωμά δηλώνει αποφασισμένη να κινηθεί νομικά εναντίον του Δήμου και του εργολάβου. Ομως το πραγματικό ερώτημα παραμένει: χρειάζεται κάθε φορά ένας σοβαρός τραυματισμός για να ληφθούν τα αυτονόητα μέτρα; Γιατί στην περίπτωση της Κανάρη, ο κίνδυνος δεν ήταν αόρατος· ήταν καθημερινός, γνωστός και -όπως αποδεικνύεται- επικίνδυνος για όλους.

