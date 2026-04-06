Βαριές ευθύνες για το ανοιχτό εργοτάξιο στην Κανάρη: «Θα κινηθώ νομικά κατά Δήμου και εργολάβου» λέει η Μαρία Θωμά

Ο τραυματισμός της Μαρίας Θωμά στον υπό διαμόρφωση πεζόδρομο της οδού Κανάρη ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τις συνθήκες ασφάλειας σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της Πάτρας. Η ίδια περιγράφει μια καθημερινότητα με αφόρητους πόνους, ενώ οι καταγγελίες για έλλειψη σήμανσης και προστασίας πυκνώνουν.

06 Απρ. 2026 14:00
Pelop News

Η πρόσφατη αποκάλυψη της εφημερίδας «Πελοπόννησος» για το σοβαρό ατύχημα στον υπό διαμόρφωση πεζόδρομο της οδού Κανάρη αποκτά πλέον ακόμη βαρύτερη διάσταση, καθώς γίνονται γνωστές οι σοβαρότατες συνέπειες για την παθούσα και οι συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε.

Η Μαρία Θωμά, καθηγήτρια μουσικής και φωνητικής στο Σύγχρονο Ωδείο, παραμένει ακινητοποιημένη στο σπίτι της, μετά από χειρουργική επέμβαση, με έντονους πόνους και μακρά περίοδο αποκατάστασης μπροστά της.

Η κ. Θωμά υπέστη διπλό αμφισφύριο κάταγμα ποδοκνημικής στο αριστερό πόδι και σοβαρό διάστρεμμα, τραυματισμός που κρίθηκε αναγκαίο να αντιμετωπιστεί χειρουργικά, με την τοποθέτηση δύο μεταλλικών λαμών. Το χειρουργείο πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, από τον ορθοπαιδικό χειρουργό Κωνσταντίνο Καυχίτσα, ενώ, σύμφωνα με τους γιατρούς, η πλήρης αποκατάσταση θα απαιτήσει μήνες, τουλάχιστον έως τον Ιούνιο.

«ΑΦΟΡΗΤΟΙ ΟΙ ΠΟΝΟΙ»

Μιλώντας η Μαρία Θωμά στην «Π», περιγράφει με απόλυτη σαφήνεια την κατάσταση στην οποία βρίσκεται: «Δεν μπορώ μόνη μου ούτε να κουνηθώ. Οι πόνοι είναι αφόρητοι». Παράλληλα, δίνει λεπτομερή εικόνα των συνθηκών που επικρατούσαν στο σημείο, επιβεβαιώνοντας ότι ο πεζόδρομος της Κανάρη λειτουργούσε στην πράξη ως αφύλακτο και ανοιχτό εργοτάξιο.

«Δεν υπήρχε καμία σήμανση. Καθημερινά περνούσα από εκεί για να πάω στο Ωδείο, όπως και τόσος κόσμος. Υπήρχε μια σανίδα και ένα σκαπτικό μηχάνημα με σωλήνες που δεν φαίνονταν. Μπερδεύτηκε το πόδι μου και έπεσα. Δεν έχω προβλήματα όρασης, δεν φορούσα τακούνια, αλλά αθλητικά παπούτσια» τονίζει, καταρρίπτοντας κάθε σκέψη περί ατομικής αμέλειας.

Μετά το ατύχημα, οι υπεύθυνοι έσπευσαν να περιφράξουν το αφύλακτο εργοτάξιο

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το σημείο βρίσκεται στο απολύτως κεντρικό τμήμα της Πάτρας, ακριβώς πίσω από τα Δικαστήρια Πατρών, περιοχή με συνεχή και αυξημένη διέλευση πεζών. Δικηγόροι, δικαστικοί υπάλληλοι, διάδικοι, ηλικιωμένοι πολίτες και εργαζόμενοι διασχίζουν καθημερινά τον συγκεκριμένο δρόμο, χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρη και ασφαλής διαδρομή, αλλά και χωρίς να έχει αποκλειστεί η πρόσβαση σε έναν χώρο που βρίσκεται σε πλήρη εργοταξιακή λειτουργία.

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΥΜΑΤΑ

Η ίδια αποκαλύπτει ότι το δικό της ατύχημα δεν ήταν μεμονωμένο. «Την προηγούμενη ημέρα είχε πέσει γνωστός δικηγόρος στο ίδιο σημείο. Εχουν πέσει και άλλοι. Μιλάμε για πλήρη ανευθυνότητα» σημειώνει, ενώ καταγγέλλει ότι μόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό της έγιναν στοιχειώδεις παρεμβάσεις: «Την επόμενη ημέρα πήγαν και περιέφραξαν τον χώρο και απομάκρυναν τα σκαπτικά. Την ημέρα που έπεσα, ήταν όλα αφύλακτα».

Το ζήτημα, πλέον, ξεφεύγει από τα όρια μιας ατομικής περιπέτειας. Αναδεικνύει ένα γενικευμένο πρόβλημα ασφάλειας σε ένα έργο που εξελίσσεται σε κομβικό σημείο της πόλης, χωρίς να τηρούνται βασικά πρωτόκολλα προστασίας των πολιτών. Ενα ανοιχτό εργοτάξιο, στο κέντρο της Πάτρας, με καθημερινή διέλευση εκατοντάδων ανθρώπων, μετατρέπεται σε παγίδα με απρόβλεπτες συνέπειες.

Η κ. Θωμά δηλώνει αποφασισμένη να κινηθεί νομικά εναντίον του Δήμου και του εργολάβου. Ομως το πραγματικό ερώτημα παραμένει: χρειάζεται κάθε φορά ένας σοβαρός τραυματισμός για να ληφθούν τα αυτονόητα μέτρα; Γιατί στην περίπτωση της Κανάρη, ο κίνδυνος δεν ήταν αόρατος· ήταν καθημερινός, γνωστός και -όπως αποδεικνύεται- επικίνδυνος για όλους.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:00 Σδούκου για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν τσουβαλιάζουμε τις υποθέσεις» και αιχμές κατά ΠΑΣΟΚ
14:56 Αραμπατζή μετά την απειλή για βόμβα: «Δεν φοβήθηκα ποτέ, δεν θα φοβηθώ ούτε τώρα»
14:55 Πασχαλινή πράξη αλληλεγγύης από το ΕΡ.ΜΜ&ΕΕ Αράξου – Στήριξη στην «Κιβωτό της Αγάπης»
14:47 Κόντρα Μαρκόπουλου – Μάντζου στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ασυμβίβαστο
14:44 L’ Etape Greece by Tour de France presented by Skoda 2026: Η Σπάρτη στο βάθρο της παγκόσμιας ποδηλασίας
14:42 Κουτσούμπας για το μήνυμα Μητσοτάκη: «Άνθρακες ο θησαυρός»
14:31 Πειραιάς: Συνελήφθη 66χρονος μετά από επεισόδιο με αστυνομικό για κλήση σε παράνομη στάθμευση
14:28 Το Ιράν μπλέκει την επιχείρηση διάσωσης του Αμερικανού πιλότου με απόπειρα κλοπής εμπλουτισμένου ουρανίου
14:24 Σύσκεψη κάθε εβδομάδα στο Μαξίμου για την αγορά όσο διαρκεί η κρίση στη Μέση Ανατολή
14:22 Νεάπολη Λακωνίας: Τι υποστηρίζει ο πατέρας της 30χρονης που είχε εντοπιστεί δεμένη πριν από τον θάνατό της ΒΙΝΤΕΟ
14:18 Χατζηδάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζητά επιτάχυνση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
14:06 Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: «Η κυβέρνηση βρίσκεται σε αποδρομή» και ζητά εκλογές
14:00 Βαριές ευθύνες για το ανοιχτό εργοτάξιο στην Κανάρη: «Θα κινηθώ νομικά κατά Δήμου και εργολάβου» λέει η Μαρία Θωμά
13:59 ΟΠΕΚΕΠΕ: Διευρύνεται το κύμα για άρση ασυλίας από βουλευτές της ΝΔ
13:49 Καλάβρυτα: Μετά το Πάσχα οι προληπτικές εξετάσεις σε Βλασία, Πετσάκους, Κορφές, Μικρό και Μεγάλο Ποντιά
13:48 Τέμπη: Έκκληση συγγενών και δικηγόρων να μη χαθεί ούτε άλλη δικάσιμος
13:38 Agro Food & Drink Patras Expo 2026: Πρόσκληση συμμετοχής για τις επιχειρήσεις
13:38 Βαρύ πένθος για τη Θεανώ Φωτίου: Έχασε ξαφνικά τον μοναχογιό της, Βασίλη Ρίζο σε ηλικία 48 ετών
13:30 Ο Θωμάς που βρήκε τον δρόμο του στη μουσική και έγινε το πασχαλινό μήνυμα της «Αποστολής» ΒΙΝΤΕΟ
13:27 Όμιλος ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία – με ταχείς ρυθμούς η εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ