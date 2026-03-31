«Βαριές καμπάνες» για τους επίορκους αστυνομικούς του Κιλκίς

Πολυετείς ποινές κάθειρξης σε αστυνομικούς του Κιλκίς για παράνομες ανασκαφές και εικονικές βίζες.

31 Μαρ. 2026 22:10
Pelop News

Τέλος στην πολύκροτη δικαστική διαδρομή για το μεγάλο κύκλωμα διαφθοράς με επίκεντρο το Κιλκίς έβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Τρεις αστυνομικοί καταδικάστηκαν σε πολυετείς ποινές κάθειρξης για τη συμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση που εμπλεκόταν σε παράνομες ανασκαφές, εικονικές θεωρήσεις διαβατηρίων και λαθρεμπορία καπνού.

Η υπόθεση, που είχε εξαρθρωθεί το 2020 από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., αφορούσε ένα ευρύ δίκτυο με περισσότερους από 120 κατηγορούμενους. Το δικαστήριο έκρινε τελικά ένοχους 54 άτομα, επιβάλλοντας ποινές από 2 έως 9 έτη.

Το προφίλ των καταδικασθέντων

  • Το «Σκαθάρι» των ανασκαφών: Ένας απόστρατος πλέον αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. καταδικάστηκε σε 8,5 χρόνια κάθειρξη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, συμμετείχε σε παράνομες ανασκαφές αναζητώντας θησαυρούς σε αρχαιολογικούς χώρους, όπως ο αρχαίος τύμβος στον Πεντάλοφο Θεσσαλονίκης. Στις συνομιλίες που κατέγραψε ο «κοριός» της αστυνομίας, χρησιμοποιούσε το προσωνύμιο «σκαθάρι».
  • Οι «διευκολυντές»: Δύο εν ενεργεία αστυνομικοί καταδικάστηκαν σε 8 και 9 έτη κάθειρξης αντίστοιχα. Κρίθηκαν ένοχοι για ψευδείς βεβαιώσεις μετακίνησης αλλοδαπών μέσω του τελωνείου των Ευζώνων, λαμβάνοντας παράνομα χρηματικά ποσά με τη μεσολάβηση Αλβανών υπηκόων.
  • Ένας ακόμη αστυνομικός καταδικάστηκε για πλημμέλημα, ενώ ένας πέμπτος αθωώθηκε πλήρως.

Οι καταδικασθέντες κρίθηκαν ένοχοι, κατά περίπτωση, για:

  • Δωροληψία και ψευδή βεβαίωση.

  • Παράνομη ανασκαφή και μη δήλωση αρχαιοτήτων.

  • Λαθρεμπορία και σύσταση συμμορίας.

Παρά τις βαριές ποινές, το δικαστήριο αναγνώρισε στους περισσότερους το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε η έφεση να έχει ανασταλτική ισχύ, επιτρέποντάς τους να παραμείνουν ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους μέχρι τη δίκη σε δεύτερο βαθμό. Όλοι οι καταδικασθέντες αστυνομικοί αρνήθηκαν τις κατηγορίες καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

