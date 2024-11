Βαρκελώνη: Χιλιάδες ενοικιαστές στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για το «υπέρογκο κόστος στέγασης»

Σε απόγνωση βρίσκονται οι ενοικιαστές κατοικιών. Δεκάδες χιλιάδες Ισπανοί πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της Βαρκελώνης για να διαμαρτυρηθούν για το αυξανόμενο κόστος της ενοικίασης.

Οι διαδηλωτές διέκοψαν την κυκλοφορία στις κύριες λεωφόρους στο κέντρο της πόλης, με σύνθημα «Λιγότερα διαμερίσματα για επενδύσεις και περισσότερα σπίτια για διαβίωση» και «άνθρωποι χωρίς σπίτια υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους».

Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι περισσότεροι από 100.000 συμμετείχαν, ενώ η αστυνομία της Βαρκελώνης ανέφερε 22.000 διαδηλωτές.

Το μέσο ενοίκιο για την Ισπανία έχει διπλασιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια. Η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έχει αυξηθεί από 7,2 ευρώ (7,5 δολάρια) το 2014 σε 13 ευρώ φέτος, σύμφωνα με τον δημοφιλή διαδικτυακό ιστότοπο ακινήτων Idealista. Τα εισοδήματα αντίθετα συρρικνώθηκαν, ειδικά για τους νεότερους υπό την υψηλή ανεργία.

Ο διαδηλωτής Samuel Saintot είπε ότι οι ιδιοκτήτες του διαμερίσματος που έχει νοικιάσει τα τελευταία 15 χρόνια στο κέντρο της Βαρκελώνης τον πετούν έξω για να μπορέσουν να το ανακαινίσουν και να αυξήσουν την τιμή.

«Ακόμα και σε ακτίνα 20 ή 30 χιλιομέτρων έξω από την πόλη, δεν μπορώ να βρω τίποτα που μπορώ να αντέξω οικονομικά», είπε στο Associated Press. «Και θεωρώ τον εαυτό μου έναν πολύ τυχερό άνθρωπο, γιατί κερδίζω έναν αξιοπρεπή μισθό. Και ακόμη και στην περίπτωσή μου, μπορεί να αναγκαστώ να φύγω από την πόλη».

‘Εκθεση της Τράπεζας της Ισπανίας δείχνει ότι σχεδόν το 40% των Ισπανών που νοικιάζουν αφιερώνουν κατά μέσο όρο το 40% του εισοδήματός τους στην πληρωμή ενοικίων και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 27%.

«Μιλάμε για έκτακτη ανάγκη στέγασης», δήλωσε ο Ignasi Martí, καθηγητής της σχολής επιχειρήσεων Esade και επικεφαλής του «Παρατηρητηρίου Αξιοπρεπούς Στέγασης».

Οι τιμές ενοικίασης έχουν επίσης αυξηθεί και για τα τουριστικά καταλύματα. Πολλοί μετανάστες στην Ισπανία πλήττονται επίσης δυσανάλογα από τα υψηλά ενοίκια.

Η Ισπανία βρίσκεται στον πάτο των χωρών του ΟΟΣΑ, με λιγότερο από το 2% όλων των διαθέσιμων κατοικιών να είναι προς ενοικίαση. Ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι 7%, με τη Γαλλία στο 14%, τη Βρετανία στο 16%, και την Ολλανδία στο 34%.

Η Carme Arcarazo, εκπρόσωπος της Ένωσης Ενοικιαστών της Βαρκελώνης, είπε ότι οι ενοικιαστές θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο μιας «απεργίας» και να σταματήσουν να πληρώνουν τα μηνιαία ενοίκια τους σε ένα μαζικό κίνημα διαμαρτυρίας.

Η διαμαρτυρία στη Βαρκελώνη έγινε ένα μήνα μετά τη συγκέντρωση δεκάδων χιλιάδων κατά των υψηλών ενοικίων στη Μαδρίτη.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ προήδρευσε σε «σύσκεψη κορυφής για τη στέγαση» τον περασμένο μήνα. Αλλά η Ένωση Ενοικιαστών της Βαρκελώνης μποϊκόταρε την εκδήλωση, λέγοντας ότι ήταν σαν σύνοδος κορυφής για τη θεραπεία του καρκίνου που οι καπνοβιομηχανίες κλήθηκαν να συμμετάσχουν.

Thousands on the streets in Barcelona on #23N for the right to housing. pic.twitter.com/zPqWn9Pglu

— Jorge Martin ☭ (@marxistJorge) November 23, 2024