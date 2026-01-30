Βαρθολομαίος από Θεσσαλονίκη: Τρισάγιο και μνημόνευση για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και τις εργαζόμενες της «Βιολάντα» – «Παρηγοριά στους οικείους»

Με αναφορά στη μνήμη των νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ από το τροχαίο στη Ρουμανία και των εργαζόμενων γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στη «Βιολάντα», ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τέλεσε τρισάγιο στον Ιερό Ναό των Τριών Ιεραρχών στη Θεσσαλονίκη, ζητώντας «παραμυθία, υπομονή και παρηγοριά» για συγγενείς και φίλους, σε μια ημέρα που, όπως είπε, βαραίνει από ένα «διπλό πένθος».

Μετά τη χοροστασία του στη Θεία Λειτουργία, ο Πατριάρχης ανέφερε ότι συμμερίζεται, προσωπικά και ως Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, το βαρύ πένθος του ελληνικού λαού, μιλώντας για την απώλεια «γυναικών που εργάζονταν για το καθημερινό ψωμί» και «νέων ανθρώπων φιλάθλων» που ταξίδευαν για να παρακολουθήσουν την ομάδα τους.

Στο τρισάγιο μνημονεύτηκαν, ένα προς ένα, τα ονόματα των εκλιπόντων: των πέντε γυναικών από τα Τρίκαλα, των επτά νεαρών οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα, αλλά και του 54χρονου φιλάθλου που –όπως αναφέρθηκε– κατέληξε όταν πληροφορήθηκε την τραγική είδηση.

Το μήνυμα των Τριών Ιεραρχών και η Παιδεία

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στάθηκε και στο περιεχόμενο της ημέρας των Τριών Ιεραρχών, επισημαίνοντας ότι η διδασκαλία τους είναι καρπός «αρμονικού συνδυασμού» της αρχαίας ελληνικής σοφίας με τη χριστιανική πίστη, υπογραμμίζοντας πως οι μεγάλοι διδάσκαλοι της Εκκλησίας αντιμετώπιζαν την ελληνική παιδεία ως «προπαιδεία» που οδηγεί σε βαθύτερες αξίες.

Στην ομιλία του έκανε, ακόμη, λόγο για αποτυχία του «ατομοκεντρικού ουμανισμού» και αθεϊστικών συστημάτων, λέγοντας ότι δεν αντιμετώπισαν τον άνθρωπο ως ένθεο ον, ενώ τόνισε πως, κατά τους Τρεις Ιεράρχες, ο άνθρωπος δεν νοείται αποκομμένος από τη θεία προέλευση και τον προορισμό του.

Παράλληλα, απάντησε και σε κριτικές περί ιστορικής «αντιπαλότητας» Εκκλησίας και επιστημών, υποστηρίζοντας ότι η Εκκλησία συμπορεύτηκε με την παιδεία, βλέποντάς την ως πολύτιμο σύμμαχο στην αποστολή της.

Παρουσίες στη Θεία Λειτουργία

Στην Πατριαρχική Θεία Λειτουργία και το τρισάγιο παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της πολιτείας, ιεράρχες, κληρικοί, ακαδημαϊκοί και φοιτητές του ΑΠΘ. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη προσφώνησε και χαιρέτησε, ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, κάνοντας αναφορά και στο μήνυμα της ημέρας αλλά και στο έργο του προκαθημένου του Οικουμενικού Θρόνου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



