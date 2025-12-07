Βαρύ πένθος για τον πρώην δήμαρχο Πύργου

“Έφυγε” από τη ζωή σήμερα τα ξημερώματα (Κυριακή 7 Δεκεμβρίου) η Αθανασία Αντωνακοπούλου, μητέρα του πρώην δημάρχου Πύργου, Τάκη Αντωνακόπουλου.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή ο ίδιος ο γιος της, με λόγια αγάπης για τον άνθρωπο που τον έφερε στον κόσμο.

“Έφυγε πριν λίγο από κοντά μας η μητέρα μου Αντωνακοπούλου Αθανασία. Μια γυναίκα ηρωίδα της καθημερινότητας όπως οι περισσότερες μητέρες της δικής μας εποχής.

Η ζωή της και ο αγώνας που έδωσε για τις αρχές της σίγουρα την οδηγούν στην δεξιά του Κυρίου. Καλό ταξίδι στο αιώνιο φως αγαπημένη μου μάνα”.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



