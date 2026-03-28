Βαρύ πένθος στην Ιεράπετρα για τον 21χρονο Χρήστο-Παναγιώτη Λιαπάκη – Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια

Βαριά σκιά έχει πέσει πάνω από το Λασίθι και ιδιαίτερα την Ιεράπετρα μετά τον ξαφνικό χαμό του 21χρονου Χρήστου-Παναγιώτη Λιαπάκη, ενός νέου ανθρώπου που έφυγε από τη ζωή τόσο απρόσμενα, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους και την τοπική κοινωνία. Η είδηση έγινε γνωστή το Σάββατο 28 Μαρτίου και προκάλεσε ισχυρό σοκ στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί, ο 21χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην είσοδο του υπνοδωματίου του και μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη οριστική απάντηση για τα αίτια που τον προκάλεσαν.

Οι πρώτες εκτιμήσεις φέρονται να στρέφονται προς το ενδεχόμενο ανακοπής, όμως η εικόνα παραμένει ανοιχτή μέχρι να ολοκληρωθεί ο πλήρης ιατροδικαστικός και εργαστηριακός έλεγχος. Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το αρχικό πόρισμα δεν έχει καταλήξει σε σαφή συμπεράσματα, γι’ αυτό και κρίθηκαν αναγκαίες πρόσθετες εξετάσεις για να φωτιστεί πλήρως η υπόθεση.

Την ίδια ώρα, το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας έχει αποκλειστεί από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ενώ οι οικείοι του νεαρού υποστηρίζουν πως δεν αντιμετώπιζε κάποιο γνωστό πρόβλημα υγείας. Αυτό ακριβώς είναι και το στοιχείο που κάνει την απώλειά του ακόμη πιο σκληρή για όσους τον γνώριζαν, καθώς όλα δείχνουν πως τίποτα δεν προμήνυε μια τέτοια εξέλιξη.

Η τοπική κοινωνία μιλά για ένα παιδί που είχε μόλις ολοκληρώσει τη στρατιωτική του θητεία και σχεδίαζε τα επόμενα βήματά του, με σκέψεις να συνεχίσει τις σπουδές του. Γι’ αυτό και η απώλειά του έχει προκαλέσει συγκίνηση που ξεπερνά τα στενά όρια της οικογένειας και αγγίζει ολόκληρη την περιοχή.

Το τελευταίο αντίο θα πουν συγγενείς και φίλοι την Κυριακή 29 Μαρτίου, στην εκκλησία Ελευθέρας Αποστολικής Πεντηκοστής, όπου θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για τον μοναχογιό της οικογένειας, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

