Βαρύ πένθος στον Απόλλωνα, πέθανε η Μαρία Κανελλοπούλου

Ήταν σύζυγος του επιχειρηματία, εμβληματικού παράγοντα και ιστορικού στελέχους των «μελανόλευκων», Μίμη Κανελλόπουλου

Βαρύ πένθος στον Απόλλωνα, πέθανε η Μαρία Κανελλοπούλου
18 Απρ. 2026 15:40
Pelop News

Σε βαρύ πένθος η οικογένεια του Απόλλωνα, καθώς «έφυγε» από τη ζωή στα 79 της χρόνια η Μαρία Κανελλοπούλου, σύζυγος του ιστορικού στελέχους, εμβληματικού παράγοντα του Συλλόγου και σημαντικού επιχειρηματία της Πάτρας, Μίμη Κανελλόπουλου.

Η κηδεία της εκλιπούσας είχε προγραμματιστεί για σήμερα Σάββατο 19 Απριλίου 2026 στις 15.30 από τον Παλαιό Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών.

Ο Απόλλων εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση, η οποία έχει ως εξής:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ. Απόλλων Πατρών και σύσσωμη η μελανόλευκη οικογένεια εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και την ειλικρινή τους οδύνη για την απώλεια της Μαρίας Κανελλοπούλου, συζύγου του επί σειρά ετών διοικητικού στελέχους και εμβληματικού παράγοντα του Συλλόγου μας, Μίμη Κανελλόπουλου.

Στον κ. Μίμη Κανελλόπουλο, στα παιδιά τους και σε όλους τους οικείους της, απευθύνουμε τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18-19/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ