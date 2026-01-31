Βαρύς πέλεκυς για τους λαθροϋλοτόμους: Μετέφεραν κομμένες βελανιδιές από το σπάνιο δάσος της Στροφυλιάς

Καταδικαστική απόφαση για παράνομη μεταφορά δασικών προϊόντων, απειλή κατά των υπαλλήλων και απείθεια εξέδωσε χθες το Αυτόφωρο Πρωτοδικείο Πατρών για την υπόθεση λαθροϋλοτομίας στο αυστηρά προστατευόμενο δάσος της Στροφυλιάς, βάζοντας τέλος –σε πρώτο βαθμό– σε μια υπόθεση που ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη σοβαρότητα των περιβαλλοντικών εγκλημάτων στη Δυτική Αχαΐα.

Το δικαστήριο καταδίκασε δύο αδελφούς, κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι είχαν συλληφθεί το βράδυ της περασμένης Τετάρτης επ’ αυτοφώρω να κόβουν και να μεταφέρουν βελανιδιές από το σπανιότατο μικρο-δρυοδάσος της Στροφυλιάς, ένα από τα ελάχιστα οικοσυστήματα σε επίπεδο θάλασσας στη χώρα. Στον πρώτο κατηγορούμενο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 20 μηνών και στον αδελφό του 8 μήνες, χωρίς αναστολή, ωστόσο με δυνατότητα εξαγοράς της ποινής προς ποσό που θα καθοριστεί με νεότερη απόφαση του δικαστηρίου, από 10 έως 100 ευρώ ανά ημέρα.

Παράλληλα, το δικαστήριο διέταξε την κατάσχεση του αγροτικού οχήματος με το οποίο οι δράστες συνελήφθησαν να μεταφέρουν την παράνομα υλοτομημένη ξυλεία, κρίνοντάς το ως μέσο τέλεσης του αδικήματος. Το όχημα είχε εντοπιστεί έμφορτο με κομμένους κορμούς βελανιδιάς, προκαλώντας ανεπανόρθωτη ζημιά σε ένα οικοσύστημα που προστατεύεται τόσο από το δίκτυο Natura 2000 όσο και από τη Συνθήκη Ραμσάρ, λόγω της εγγύτητάς του με τη λιμνοθάλασσα του Προκόπου.

Η σύλληψη των δύο αδελφών έγινε το βράδυ της Τετάρτης και ήταν επεισοδιακή. Υπάλληλοι του Δασαρχείου Πατρών στο Δημόσιο Δάσος Στροφυλιάς της τοπικής κοινότητας Μετοχίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας κατέλαβαν επ’ αυτοφώρω δύο Ι.Χ. αγροτικά αυτοκίνητα που μετέφεραν παράνομα υλοτομημένα άτομα χλωρών και ξερών δρυών που ήσαν διαμορφωμένα σε καυσόξυλα.

Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης έπαιξαν δύο δασικοί υπάλληλοι, οι οποίοι, σύμφωνα με συναδέλφους τους, «ενήργησαν υπεράνω εαυτού, τιμώντας τον όρκο τους και υπερασπιζόμενοι το περιβάλλον».

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, σύμφωνα με πληροφορίες, άλλο μέλος της ίδιας ομάδας κατάφερε να διαφύγει με το αυτοκίνητό του, αναπτύσσοντας ταχύτητα, ενώ παραλίγο να παρασύρει δασοφύλακα.

Κατά τον έλεγχο και τη σύλληψή τους, οι δράστες απείλησαν λεκτικά τους υπαλλήλους του Δασαρχείου Πατρών. Με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και της Ασφάλειας Κάτω Αχαΐας, οι δύο δράστες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο ΑΤ Κάτω Αχαΐας, ενώ κατασχέθηκαν τα μεταφερόμενα δασικά προϊόντα (4 κ.μ. καυσόξυλα δρυός), το μέσο μεταφοράς (ένα αγροτικό Ι. Χ.) και ένα τσεκούρι που βρέθηκε στο όχημα.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπολοίπων, ενώ η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της προστασίας των εναπομεινάντων φυσικών θησαυρών της Δυτικής Ελλάδας.

