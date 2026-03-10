Βάσια Μπιρλιράκη (L’Étape Greece): Για τους συμμετέχοντες δεν είναι απλώς μια ποδηλατική διαδρομή

Η Βάσια Μπιρλιράκη είναι CEO της ευΖΗΝ feelόsophy, ενός ελληνικού experience design agency με διεθνή προσανατολισμό, που δραστηριοποιείται στο τουριστικό πεδίο, διοργανώνοντας εταιρικές εμπειρίες, ταξίδια ιδιωτών και μεγάλα αθλητικά events. Με πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό bespoke εμπειριών και διεθνών διοργανώσεων, συνδυάζει τον στρατηγικό σχεδιασμό με τη δημιουργικότητα και τη βιωματική αφήγηση. Πιστεύει βαθιά ότι ο τουρισμός και ο αθλητισμός μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλεία συναισθηματικής σύνδεσης με έναν προορισμό, αναδεικνύοντας τη μοναδικότητά του και δημιουργώντας ουσιαστικό αποτύπωμα τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τις τοπικές κοινωνίες.

Το L’Étape by Tour de France έχει εξελιχθεί σε μια παγκόσμια σειρά αγώνων. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα και τι σημαίνει για τους ερασιτέχνες ποδηλάτες να μπορούν να ζήσουν την εμπειρία του Tour de France;

Το L’Étape γεννήθηκε από μια πολύ απλή, αλλά δυνατή ιδέα: να δώσει στους ερασιτέχνες ποδηλάτες την ευκαιρία να ζήσουν την εμπειρία του Γύρου της Γαλλίας από μέσα.

Το Tour de France (Γύρος της Γαλλίας) είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς αγώνες στον κόσμο. Για έναν ποδηλάτη, επαγγελματία ή ερασιτέχνη, αποτελεί όνειρο ζωής. Μέσα από το L’Étape, το Tour “ανοίγει” και επιτρέπει σε χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να νιώσουν την ένταση, τη διαδρομή, την πρόκληση και την ατμόσφαιρα ενός αγώνα αυτού του επιπέδου.

Για τους συμμετέχοντες δεν είναι απλώς μια ποδηλατική διαδρομή. Είναι μια προσωπική δοκιμασία, μια στιγμή υπέρβασης, αλλά και μια εμπειρία κοινότητας με ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο πάθος.

Γιατί επιλέχθηκε η Σπάρτη ως τόπος διεξαγωγής του L’Étape Greece και τι είναι αυτό που κάνει την περιοχή ιδανική για μια τέτοια διοργάνωση;

Η Σπάρτη είναι ένας τόπος με ισχυρό συμβολισμό, όταν μιλάμε για αντοχή, δύναμη χαρακτήρα και πειθαρχία.

Πέρα από τον συμβολισμό, η περιοχή έχει και τα φυσικά χαρακτηριστικά που χρειάζεται ένας μεγάλος ποδηλατικός αγώνας. Το τοπίο της Λακωνίας προσφέρει εντυπωσιακές διαδρομές, με εναλλαγές υψομέτρων, φυσική ομορφιά και μοναδική θέα στον Ταΰγετο.

Παράλληλα, η πόλη έχει την αυθεντικότητα και τη φιλοξενία που θέλουμε να βιώσουν οι συμμετέχοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Για εμάς, ήταν σημαντικό ο αγώνας να “δέσει” με τον τόπο και την ιστορία του.

Το L’Étape δεν είναι μόνο ένας αγώνας αλλά μια συνολική εμπειρία για συμμετέχοντες και επισκέπτες. Πώς σχεδιάζετε τη φιλοξενία των αθλητών και των συνοδών τους κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης;

Από την πρώτη στιγμή βλέπουμε τη διοργάνωση ως ένα ολόκληρο ταξίδι εμπειρίας και όχι μόνο ως μια αθλητική ημέρα.

Οι συμμετέχοντες έρχονται συνήθως με φίλους ή οικογένεια, οπότε σχεδιάζουμε μια σειρά από δράσεις γύρω από τον αγώνα: το Race Village, παράλληλες δραστηριότητες, σημεία συνάντησης για την ποδηλατική κοινότητα, αλλά και εμπειρίες που συνδέουν τους επισκέπτες με την τοπική κουλτούρα.

Στόχος μας είναι όποιος έρθει στη Σπάρτη για το L’Étape να φύγει έχοντας ζήσει κάτι περισσότερο από έναν αγώνα, να έχει ζήσει τον τόπο.

Τι μπορεί να ζήσει στη Σπάρτη ένας επισκέπτης που έρχεται για το L’Étape, ακόμη κι αν δεν συμμετέχει στον αγώνα;

Η Σπάρτη και η Λακωνία έχουν έναν πλούτο εμπειριών που ξεπερνά τον ίδιο τον αγώνα.

Ένας επισκέπτης μπορεί να εξερευνήσει την ιστορία της αρχαίας Σπάρτης, να επισκεφθεί τον Μυστρά, να απολαύσει τη φύση του Ταϋγέτου ή να γνωρίσει την τοπική γαστρονομία και τα προϊόντα της περιοχής.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης υπάρχει μια ιδιαίτερη ενέργεια στην πόλη. Η κεντρική πλατεία της Σπάρτης θα γεμίσει κόσμο, ποδήλατα και μουσική, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα που μπορεί να απολαύσει οποιοσδήποτε επισκέπτης. Για αυτό καλούμε όλους τους κατοίκους της περιοχής να είναι εκεί το πρωί του Σαββάτου 4 Απριλίου να ζήσουν τον μοναδικό παλμό αυτής της γιορτής της ποδηλασίας.

Πιστεύετε ότι μια διοργάνωση όπως το L’Étape μπορεί να συμβάλει στη διεθνή προβολή της Σπάρτης και της Λακωνίας ως προορισμού αθλητικού τουρισμού;

Οι διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις λειτουργούν ως ισχυροί πρεσβευτές ενός τόπου. Φέρνουν επισκέπτες από πολλές χώρες, δημιουργούν εικόνες που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και συνδέουν έναν προορισμό με μια δυνατή εμπειρία.

Το L’Étape είναι ένα παγκόσμιο brand και αφορά μια πολύ ενεργή ποδηλατική κοινότητα. Αυτό σημαίνει ότι η Σπάρτη μπαίνει στον χάρτη χιλιάδων αθλητών και ταξιδιωτών που ίσως δεν την είχαν επισκεφθεί στο παρελθόν.

Και το πιο σημαντικό είναι ότι όσοι έρχονται, συχνά επιστρέφουν. Γιατί ανακαλύπτουν έναν τόπο με ιστορία, φυσική ομορφιά και αυθεντική φιλοξενία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



