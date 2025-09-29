Βασίλης Μπισμπίκης: Έφθασε στον εισαγγελέα ο ηθοποιός για το τροχαίο στη Φιλοθέη

Ο γνωστός ηθοποιός φέρεται να προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του σε τρία σταθμευμένα οχήματα και μία γκαραζόπορτα τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Φιλοθέη.

Βασίλης Μπισμπίκης: Έφθασε στον εισαγγελέα ο ηθοποιός για το τροχαίο στη Φιλοθέη
29 Σεπ. 2025 11:46
Pelop News

Ο Βασίλης Μπισμπίκης οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα, μετά το τροχαίο που προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα στη Φιλοθέη και την εγκατάλειψη του σημείου.

Ο γνωστός ηθοποιός φέρεται να προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του σε τρία σταθμευμένα οχήματα και μία γκαραζόπορτα τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Φιλοθέη.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες των ιδιοκτητών, εγκατέλειψε το σημείο και το όχημά του. Η αστυνομία τον αναζήτησε στο πλαίσιο του αυτοφώρου και ο ίδιος εμφανίστηκε αυτοβούλως στο Α’ Τμήμα Τροχαίας Βορειανατολικής Αττικής. Παραδέχθηκε ότι οδηγούσε το όχημα, συνελήφθη και κρατήθηκε στο τμήμα. Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν επίσημα τις ζημιές που υπέστησαν τα οχήματά τους. Σύμφωνα με τον νέο Ποινικό Κώδικα, η εγκατάλειψη του σημείου και η πρόκληση ζημιών συνιστούν πλημμέλημα, με προβλεπόμενες ποινές όπως πρόστιμο, αφαίρεση άδειας και ποινική δίωξη.

Πιο αναλυτικά
Στον εισαγγελέα αναμένεται να παρουσιαστεί ο Βασίλης Μπισμπίκης, μετά το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Φιλοθέη. Ο ηθοποιός φέρεται να προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του σε τρία παρκαρισμένα οχήματα και μία γκαραζόπορτα στην οδό Καραολή και Δημητρίου. Μετά το περιστατικό, εγκατέλειψε τόσο το σημείο όσο και το όχημά του, σύμφωνα με τις αναφορές των ιδιοκτητών των οχημάτων.

Οι καταγγελίες οδήγησαν στην αναζήτησή του από την ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Ο Βασίλης Μπισμπίκης εμφανίστηκε αυτοβούλως το απόγευμα της Κυριακής στο Α’ Τμήμα Τροχαίας Βορειανατολικής Αττικής, όπου και εξετάστηκε από τις αρχές. Στο τμήμα προσήλθαν και κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι δήλωσαν επίσημα τις ζημιές που υπέστησαν τα οχήματά τους.

Ο ηθοποιός παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι ο ίδιος οδηγούσε το όχημα, το οποίο έχει επίσης υποστεί σοβαρές ζημιές και βρίσκεται σε καθεστώς δέσμευσης. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, αυτό δεν τον απαλλάσσει από τις ποινικές ευθύνες και συνελήφθη, περνώντας τη νύχτα κρατούμενος στο τμήμα. Αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει πως το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις δύο τα ξημερώματα, ενώ αρχικά ο θόρυβος θεωρήθηκε σεισμός.

Σύμφωνα με τον νέο Ποινικό Κώδικα, η εγκατάλειψη σημείου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές αποτελεί πλημμέλημα, με ποινές που περιλαμβάνουν πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση. Οι προβλεπόμενες ποινές διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν πρόκειται για υποτροπή, με αυστηρότερες κυρώσεις σε περιπτώσεις επανάληψης.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:23 Η Euroleague αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποκλεισμού των ομάδων του Ισραήλ
14:17 Η Lidl Ελλάς ενισχύει την Τράπεζα Τροφίμων με δωρεά 30.000 ευρώ
14:14 Κορδός: «Είμαι ικανοποιημένος, συνεχίζουμε τη δουλειά»
14:10 Θεοδωρικάκος: Αναγκαία η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με δίκαιους όρους
14:05 Ποινική δίωξη σε βάρος του Βασίλη Μπισμπίκη – Ποια διαδικασία θα ακολουθήσει
14:03 Το «αντίο» του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας στον Ντίνο Βγενόπουλο
13:55 Σκληρή προειδοποίηση Μεντβέντεφ: Η Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει έναν πόλεμο με τη Ρωσία
13:47 Πάτρα: Πρώτες αναδοχές πανελλαδικά από το Σκαγιοπούλειο Ίδρυμα – Ζεστή αγκαλιά για δύο παιδιά
13:40 Συναυλία κλασικής μουσικής στον Καθολικό Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Πάτρας
13:33 Η Αστυνομία «σάρωσε» τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα – 91.610 έλεγχοι και συλλήψεις στα
13:26 Τα καρδιαγγειακά πρώτη αιτία θανάτου – Εκδήλωση στην Πάτρα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς
13:19 Το Welcome to UP 2025, υποδέχεται τρία από τα σημαντικότερα Φεστιβάλ Κινηματογράφου της χώρας
13:11 Επίδομα Παιδιού: Από την Τρίτη (30/9) οι αιτήσεις μέσω της πλατφόρμας Α21
13:04 Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα της Euroleague, δείτε πότε παίζουν οι «αιώνιοι»
12:58 Το πόθεν έσχες της Αφροδίτης Λατινοπούλου – Χωρίς ακίνητα και πολλές καταθέσεις
12:56 Ζελένσκι: «Η Ρωσία δεν θα σχεδιάσει νέα σύνορα στην Ουκρανία»
12:54 Το πόθεν έσχες της Ζωής Κωνσταντοπούλου – Για ποιο λόγο αυξήθηκαν τα εισοδήματά της
12:50 Το πόθεν έσχες του Κυριάκου Βελόπουλου – Τα ακίνητα και καταθέσεις 268.849,99 ευρώ
12:50 Ερασιτεχνικό: Το ηλεκτρονικό φύλλο αγώνα και το παράπονο…
12:45 Ο ΟΠΑΘΑ ενισχύθηκε και με τον Γκότση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ