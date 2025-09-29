Βασίλης Μπισμπίκης: Έφθασε στον εισαγγελέα ο ηθοποιός για το τροχαίο στη Φιλοθέη

Ο Βασίλης Μπισμπίκης οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα, μετά το τροχαίο που προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα στη Φιλοθέη και την εγκατάλειψη του σημείου.

Ο γνωστός ηθοποιός φέρεται να προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του σε τρία σταθμευμένα οχήματα και μία γκαραζόπορτα τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Φιλοθέη.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες των ιδιοκτητών, εγκατέλειψε το σημείο και το όχημά του. Η αστυνομία τον αναζήτησε στο πλαίσιο του αυτοφώρου και ο ίδιος εμφανίστηκε αυτοβούλως στο Α’ Τμήμα Τροχαίας Βορειανατολικής Αττικής. Παραδέχθηκε ότι οδηγούσε το όχημα, συνελήφθη και κρατήθηκε στο τμήμα. Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν επίσημα τις ζημιές που υπέστησαν τα οχήματά τους. Σύμφωνα με τον νέο Ποινικό Κώδικα, η εγκατάλειψη του σημείου και η πρόκληση ζημιών συνιστούν πλημμέλημα, με προβλεπόμενες ποινές όπως πρόστιμο, αφαίρεση άδειας και ποινική δίωξη.

Πιο αναλυτικά

Στον εισαγγελέα αναμένεται να παρουσιαστεί ο Βασίλης Μπισμπίκης, μετά το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Φιλοθέη. Ο ηθοποιός φέρεται να προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του σε τρία παρκαρισμένα οχήματα και μία γκαραζόπορτα στην οδό Καραολή και Δημητρίου. Μετά το περιστατικό, εγκατέλειψε τόσο το σημείο όσο και το όχημά του, σύμφωνα με τις αναφορές των ιδιοκτητών των οχημάτων.

Οι καταγγελίες οδήγησαν στην αναζήτησή του από την ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Ο Βασίλης Μπισμπίκης εμφανίστηκε αυτοβούλως το απόγευμα της Κυριακής στο Α’ Τμήμα Τροχαίας Βορειανατολικής Αττικής, όπου και εξετάστηκε από τις αρχές. Στο τμήμα προσήλθαν και κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι δήλωσαν επίσημα τις ζημιές που υπέστησαν τα οχήματά τους.

Ο ηθοποιός παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι ο ίδιος οδηγούσε το όχημα, το οποίο έχει επίσης υποστεί σοβαρές ζημιές και βρίσκεται σε καθεστώς δέσμευσης. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, αυτό δεν τον απαλλάσσει από τις ποινικές ευθύνες και συνελήφθη, περνώντας τη νύχτα κρατούμενος στο τμήμα. Αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει πως το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις δύο τα ξημερώματα, ενώ αρχικά ο θόρυβος θεωρήθηκε σεισμός.

Σύμφωνα με τον νέο Ποινικό Κώδικα, η εγκατάλειψη σημείου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές αποτελεί πλημμέλημα, με ποινές που περιλαμβάνουν πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση. Οι προβλεπόμενες ποινές διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν πρόκειται για υποτροπή, με αυστηρότερες κυρώσεις σε περιπτώσεις επανάληψης.

