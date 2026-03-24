Βασίλης Σκέντζος για Αίολο Αγυιάς: «Δείξαμε χαρακτήρα στα δύσκολα»

Ο Αίολος Αγυιάς πέτυχε μια ακόμη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Α1 ΕΣΚΑ-Η. Σειρά πήρε ο Διαγόρας τον οποίο η ομάδα του Βασίλη Σκέντζου νίκησε με σκορ 73-70 στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής.

«Για άλλη μία φορά η ομάδα έδειξε χαρακτήρα στα κρίσιμα σημεία», δήλωσε ο Β. Σκέντζος αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης και πρόσθεσε τα εξής: «Η συνέχεια θα είναι το ίδιο δύσκολη γιατί πλησιάζουμε στο τέλος της κανονικής διάρκειας τού πρωταθλήματος κι όλες οι ομάδες παλεύουν για τους στόχους τους. Δουλεύουμε για να είμαστε έτοιμοι. Ξεχωριστό σημείο του χθεσινού αγώνα ήταν η πολύ ωραία ατμόσφαιρα πού δημιούργησαν τα παιδιά των ακαδημιών μας, τα οποία κι ευχαριστούμε».

Διαιτητές: Καρπάνος-Γεράνιος-Φλογεράς. Τα 10λεπτα: 22-18, 48-35 (ημ.), 61-50, 73-70.

ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ (Σκέντζος): Βαλαής 18 (4), Σκλάβος, Σπύρου 17 (3), Σταυρόπουλος, Φούντας, Νάτσκος 2, Λαγογιάννης 17 (2), Στόλλας 5, Πίκιος 8 (2), Τσούνας 6.

ΔΙΑΓΟΡΑΣ (Σουλιντζής): Κονδύλης 5 (1), Ιερ. Σπυριδωνίδης 7, Θεοδωρόπουλος 3 (1), Χελιώτης 4, Αγγελής, Κασπίρης, Γκουτζαμάνης 16 (2), Πατικόπουλος 30 (4), Μπλατιμάς, Λιόλιος 5.

