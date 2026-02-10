Βασίλης Σκέντζος: «Το πρόγραμμα από εδώ και πέρα, μας επιτρέπει την αισιοδοξία»

«Παίξαμε καλά, αλλά πληρώσαμε το κακό γ΄ 10λεπτο στην επίθεση». Αυτό δήλωσε ο προπονητής του Αίολου Αγυιάς Βασίλης Σκέντζος μετά την ήττα της ομάδας του από τα Αραχωβίτικα/Ακταίο στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του φετινού πρωταθλήματος της Α1 ΕΣΚΑ-Η με σκορ 77-70.

«Αντιμετωπίσαμε στη σειρά τις τέσσερις πρώτες ομάδες της κατηγορίας και χάσαμε στις λεπτομέρειες. Το πρόγραμμα από εδώ και πέρα, μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι», σχολίασε ο έμπειρος τεχνικός.

Διαιτητές: Καρπάνος-Ελ Ανύ-Καφέζας. Τα 10λεπτα: 16-19, 20-20, 8-15, 26-23.

ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ (Σκέντζος): Βαλαής 22 (2), Σπύρου 6 (1), Νάτσκος 4, Λαγογιάννης 17 (5), Στόλλας 7 (1), Πίκιος 10, Τσούνας 4, Παπαδημητρίου, Σκλάβος.

ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ/ΑΚΤΑΙΟ (Τουβάκης): Μάγκος 5 (1), Κ. Μελετίου 6, Λ. Μπόγρης, Παπαηλιού 14 (2), Γ. Μπόγρης 5, Τουλάτος 20 (3), Τάγκαλος 2, Δημόπουλος (2), Κοντογιάννης 13, Ι. Μελετίου, Λ. Μπόγρης 12, Βαφειάδης.

