Βασίλης Ζούλιας: Οι αναμνήσεις από την Αλίκη Βουγιουκλάκη και η φράση που δεν ξέχασε ποτέ

Ο Βασίλης Ζούλιας μίλησε για τη γνωριμία και τη συνεργασία του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, θυμήθηκε προσωπικές στιγμές μαζί της και αποκάλυψε τη στήριξη που του πρόσφερε σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής του.

Βασίλης Ζούλιας: Οι αναμνήσεις από την Αλίκη Βουγιουκλάκη και η φράση που δεν ξέχασε ποτέ
24 Μαρ. 2026 17:15
Pelop News

Στην Αλίκη Βουγιουκλάκη αναφέρθηκε ο Βασίλης Ζούλιας, περιγράφοντας στιγμές από τη συνεργασία και τη σχέση που είχαν αναπτύξει. Ο σχεδιαστής μόδας μίλησε για τη γνωριμία τους, αλλά και για τη στήριξη που, όπως είπε, του πρόσφερε η αείμνηστη ηθοποιός σε μια δύσκολη περίοδο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», θυμήθηκε το διαφημιστικό που είχαν κάνει μαζί, αλλά και την πρώτη φορά που πήγε στο σπίτι της για να συνεργαστούν στο «Λίγο πιο νωρίς, λίγο πιο αργά», όταν ήταν ακόμη 24 ετών. Όπως είπε, η Αλίκη τον υποδέχθηκε ζεστά και οι δυο τους απέκτησαν πολύ καλή σχέση.

 

Ο Βασίλης Ζούλιας αποκάλυψε ακόμη ότι η Αλίκη Βουγιουκλάκη στάθηκε δίπλα του και στην περίοδο που αντιμετώπιζε προβλήματα με τα ναρκωτικά, στέλνοντας ακόμη και δικηγόρο για να τον εκπροσωπήσει στα δικαστήρια.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στην τελευταία φορά που την είδε, σε ένα πάρτι. Όπως είπε, εκείνη του εξέφρασε τη χαρά της που τον έβλεπε καλά, προσθέτοντας όμως πως η ίδια δεν ήταν, σε μια φράση που έμελλε να μείνει χαραγμένη στη μνήμη του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
