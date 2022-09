Βασίλισσα Ελισάβετ: Το πρωτόκολλο σε περίπτωση θανάτου της – ΒΙΝΤΕΟ

Το τι πρόκειται να… ακολουθήσει σε έναν ενδεχόμενο θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ, το μυστικό σχέδιο «Γέφυρα του Λονδίνου» και ο διάδοχος του θρόνου που θα οριστεί συγκεντρώνονται σε ένα πρωτόκολλο.

Στα 96 της χρόνια, η βασίλισσα Ελισάβετ είναι η δεύτερη μακροβιότερη μονάρχης στην παγκόσμια ιστορία, ωστόσο -όπως είναι λογικό- η δεύτερη Ελισαβετιανή εποχή πλησιάζει στο τέλος της.

Η πρόσφατη ραγδαία επιδείνωση της υγείας της Ελισάβετ, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό ιατρική επίβλεψη στο κάστρο Balmoral, όπως αποκάλυψε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσαν τα ανάκτορα του Μπάκινγκαμ, έχει προκαλέσει την αναταραχή σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, που προκαλεί τις εξελίξεις με κομμένη την ανάσα.

Φυσικά, η μοναρχία και οι παραδόσεις της αποτελούν ζωτικό κομμάτι της βρετανικής κουλτούρας, με το παλάτι να είναι απολύτως προετοιμασμένο εδώ και χρόνια για τις επόμενες κινήσεις που θα ακολουθήσει αμέσως μετά τον θάνατό της.

«Η γέφυρα του Λονδίνου έπεσε»: αυτός είναι ο κωδικός που χρησιμοποιεί το παλάτι όταν αναφέρεται στον θάνατο της βασίλισσας και αυτό θα ακούσει και ο/η πρωθυπουργός που θα βρίσκεται στην εξουσία όταν λάβει το άκρως εμπιστευτικό τηλεφώνημα που θα τον/την ειδοποιήσει για τα νέα.

Στη συνέχεια, το Κέντρο Παγκόσμιας Ανταπόκρισης του Υπουργείου Εξωτερικών πρόκειται να μοιραστεί την είδηση του θανάτου της βασίλισσας με 15 κυβερνήσεις πέραν του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου η βασίλισσα Ελισάβετ παραμένει αρχηγός του κράτους, καθώς και στα υπόλοιπα 36 κράτη της Κοινοπολιτείας.

Παρόλα αυτά, θα τηρηθεί διακριτικότητα, ενώ ο κόσμος θα μάθει τα νέα όταν δημοσιοποιηθεί επίσημη ανακοίνωση, από τον βασιλικό οίκο.

Επίσης, σύμφωνα με την Επιχείρηση London Bridge, την ημέρα που θα πεθάνει η βασίλισσα Ελισάβετ, ο νέος βασιλιάς Κάρολος θα συναντηθεί με τον/την πρωθυπουργό, και στη συνέχεια θα απευθύνει διάγγελμα στο έθνος στις 6 το απόγευμα, ενώ η κηδεία θα γίνει 10 ημέρες μετά το θάνατο της.

Παράλληλα, τα σχέδια περιλαμβάνουν την απαγόρευση των «retweets» από τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης των κυβερνητικών υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, οι σελίδες κοινωνικών δικτύων όλων των τμημάτων θα αλλάξουν την εικόνα του προφίλ τους με μαύρο πανό.

Η κηδεία της βασίλισσας θα λάβει χώρα στο Westminster Abbey 10 μέρες μετά το θάνατό της, προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες προετοιμασίες για ένα τέτοιο ιστορικό γεγονός.

Ανήμερα της κηδείας, η οποία θα ανακηρυχθεί σε εθνική αργία, τόσο το χρηματιστήριο του Λονδίνου όσο και οι περισσότερες βρετανικές τράπεζες, θα παραμείνουν κλειστά, ενώ δύο λεπτών σιγή θα τηρηθεί σε εθνικό επίπεδο.

Η οικονομία της χώρας θα επηρεαστεί σημαντικά για ένα χρονικό διάστημα, καθώς θα πρέπει να τυπωθούν νέα χαρτονομίσματα τα οποία δεν θα απεικονίζουν πια την Ελισάβετ, αλλά το διάδοχό της, Κάρολο.

Πάνω από όλα, όμως, η ιστορική συνέχεια της Βρετανίας θα διακοπεί για πάντα, καθώς ο τελευταίος σύνδεσμος της χώρας με την εποχή της βρετανικής αυτοκρατορίας, τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τον εμβληματικό Τσώρτσιλ, θα πάψει να υπάρχει.

