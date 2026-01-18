Βασιλόπιτα πριν τον 14ο Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας ο Αθηνόδωρος – Φωτογραφίες

Ο Αθηνόδωρος Αιγίου έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του και την Κυριακή θα διοργανώσει τον 14ο Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας.

Βασιλόπιτα πριν τον 14ο Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας ο Αθηνόδωρος - Φωτογραφίες
18 Ιαν. 2026 0:17
Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Αθηνόδωρου στο Αίγιο, ιβέντ που αποτέλεσε στην ουσία τα… προεόρτια για το μεγάλο δρομικό ιβέντ του 14ου Ημιμαραθωνίου Αιγιάλειας και των παράλληλων αγώνων δρόμου που θα διεξαχθούν την Κυριακή κυρίως στο θαλάσσιο μέτωπο του Αιγίου.

Στη διάρκεια της κοπής της βασιλόπιτας στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο, ξεχώρισαν οι παρουσίες του γενικού γραμματέα Αθλητισμού Γιώργου Μαυρωτά και του παλιού πρωταθλητή Σπύρου Ανδριόπουλου, ενώ αθλητής της χρονιάς αναδείχθηκε ο Ανδρέας Γεωργίου. Συγκίνηση προκάλεσαν και οι βραβεύσεις του Αλέξανδρου Σκούρτη και του προπονητή του στην Ολυμπιάδα Κώστα Λεβιδιώτη.

Ο Αθηνόδωρος βράβευσε τον Δήμαρχο Αιγιάλειας Τάκη Ανδριόπουλο, τον αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Αδέσποτων Ζωων Γιώργο Φραγκονικολόπουλο, τον ειδικό σύμβουλο του Δήμου Αιγιάλειας Πέτρο Δαδιώτη και τον Βασίλη Δεσποτόπουλο για τη συμβολή τους στη δημιουργία σύγχρονων αθλητικών υποδομών.

Τέλος, ειδική αναφορά έγινε στη μνήμη του ιδρυτικού στελέχους του Αθηνόδωρου Γιώργου Ασημάκου, ενώ τιμήθηκε και ο Βασίλης Μανουηλίδης για το concept των μεταλλίων του 14ου Ημιμαραθωνίου Αιγιάλειας. Παράλληλα, τιμήθηκαν χορηγοί, μαθητές-αθλητές για τις σχολικές τους επιδόσεις, οι αθλητές που εκπροσώπησαν την Αιγιάλεια και τον Αθηνόδωρο στους Διεθνείς Παιδικούς Αγώνες στο Ταλίν της Εσθονίας, ενώ ο πρόεδρος του Αθηνόδωρου Νεκτάριος Αργυριάδης έθεσε υψηλούς στόχους καο τη διοργάνωση σπουδαίων αγώνων στην Αιγιάλεια και τη νέα σεζόν.

Να σημειωθεί ότι τη βασιλόπιτα ευλόγησε ο π. Βασίλειος Νικολόπουλος, εφημέριος στον ιερό ναό Αγίων Αποστόλων Μεσσηνέζη Αιγίου.

