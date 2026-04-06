«Βαθιά ευγνωμοσύνη για όσα ζήσαμε δίπλα σου», σε βαρύ κλίμα το «αντίο» στον Κ. Βαρδαλαχάκη, ιδρυτή του Super B, ΦΩΤΟ

Σε βαρύ κλίμα με έντονες τις αναμνήσεων τελέστηκε από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωακείμ η εξόδιος ακολουθία του επιχειρηματία και πρωτοπόρου στην ανάπτυξη της περιφερειακής τηλεόρασης, Κωνσταντίνου Βαρδαλαχάκη.

Ήταν εκεί για να τον αποχαιρετίσουν πολλοί άνθρωποι των ΜΜΕ, δημοσιογράφοι, τεχνικοί και διοικητικοί υπάλληλοι, ενώ συγκίνησαν με τους επικήδειους λόγους που εκφώνησαν οι δημοσιογράφοι Ανθή Ροδοπούλου και Κωνσταντίνος Φλαμής.

«Με το έργο του απέδειξε ότι η περιφερειακή τηλεόραση μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στη δημοκρατία και στην ενημέρωση, όταν υπηρετείται με συνέπεια και όραμα» τόνισε η Ανθή Ροδοπούλου κάνοντας ακολούθως μία προσωπική αναφορά και πρόσθεσε: «Η απουσία σου αφήνει ένα μεγάλο κενό… αλλά και μία βαθιά ευγνωμοσύνη για όσα ζήσαμε δίπλα σου».

Στη συνέχεια ο Κωνσταντίνος Φλαμής, πρόσθεσε:«Ιντα έκανες στην Πάτρα αγαπημένο αφεντικό. Ιντα έκανες. Της χάρισες την τηλεόραση. Έκανες δεκάδες χιλιάδες να λένε… θα φέρω το Super b να λύσω το πρόβλημά μου. Μα δεν ήταν επίτευγμα αυτό; Δεν ήταν η επιβράβευση για τα όσα είχες πετύχει; Σήμερα τόσα χρόνια μετρά το super b έχει ταυτιστεί με τις λέξεις περιφερειακή τηλεόραση. Δεν μας νοιάζει αν έπεσε μαύρο γιατί η κρίση τέτοια κάνει. Γιατί εσύ boss δεν έπαιρνες προγράμματα, δεν έκανες μπίζνες με την πολιτική. Ησουν ο Κρητίκαρος που πάλευε με τα όπλα του.

Τραγικές φιγούρες ήταν η σύζυγός του Ελένη και τα παιδιά του Ρένα, Μαρία και Γιάννη, ενώ με λυγμούς αποχαιρέτησε τον Κωνσταντίνο Βαρδαλαχάκη, ο μικρότερος αδελφός του, τονίζοντας ότι «ο Κώστας δεν ήταν για εμάς ένας απλός αδελφός. Ηταν πατέρας, για όλους μας και του οφείλουμε πολλά».

Τέλος ο ιερέας του Ναού π. Ιωάννης Νικόπουλος αναφέρθηκε στην πίστη που διακατείχε τον εκλιπώντα, ο οποίος εκφραζόταν με τον τακτικό εκκλησιασμό του και τη συμμετοχή του στα ιερά μυστήρια της εκκλησίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



