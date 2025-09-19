“Βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους” – Δυναμική παρουσία της ΑΝΑΚΕΜ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Η ΑΝΑΚΕΜ ενίσχυσε τον δημόσιο διάλογο και την ενημέρωση γύρω από την ορθή περιβαλλοντικά διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).

"Βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους" - Δυναμική παρουσία της ΑΝΑΚΕΜ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
19 Σεπ. 2025 14:31
Pelop News

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε και η φετινή παρουσία της ΑΝΑΚΕΜ στη 89η ΔΕΘ.

Η ΑΝΑΚΕΜ ενίσχυσε τον δημόσιο διάλογο και την ενημέρωση γύρω από την ορθή περιβαλλοντικά διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).

«Με χαρά υποδεχθήκαμε στο περίπτερό μας έναν σημαντικό αριθμό επισκεπτών. Η ΑΝΑΚΕΜ συμβάλλει ενεργά στις εξελίξεις. Με καινοτομία, υπευθυνότητα και στρατηγικό όραμα, ενώνουμε δυνάμεις για ένα βιώσιμο μέλλον» τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Ηλίας Δημητριάδης.

Το περίπτερο της ΑΝΑΚΕΜ επισκέφθηκαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης, θεσμικών φορέων και της αγοράς, καθώς και πολλοί πολίτες που ενημερώθηκαν για τη διαδικασία ανακύκλωσης μπαζών και τις καταστροφικές συνέπειες της παράνομης απόρριψης στο περιβάλλον.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η διαδραστική εκδήλωση για το πρόβλημα της πλαστικής ρύπανσης, σε συνεργασία με τις περιβαλλοντικές ομάδες «Εχεδώρου Φύσις» και «Cleaningans». Μέσα από πειράματα με ψηφιακό μικροσκόπιο και παραδείγματα απορριμμάτων που βρέθηκαν σε ακτές ακόμη και δεκαετίες μετά την απόρριψή τους, αναδείχθηκε η σοβαρότητα του προβλήματος των μικροπλαστικών και η ανάγκη υπεύθυνης διαχείρισης αποβλήτων.

Η ΑΝΑΚΕΜ αποτελεί το μεγαλύτερο Συλλογικό Συστήμα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στην Ελλάδα. Το δίκτυο της ΑΝΑΚΕΜ καλύπτει σήμερα, 66 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας με περισσότερες από 230 μονάδες ανακύκλωσης – επεξεργασίας ΑΕΚΚ στις 13 Περιφέρειες.

Την περίοδο 2013 – 2024 διαχειρίστηκε 20 εκ. tn ΑΕΚΚ και διέθεσε μέσω του δικτύου της δευτερογενή προϊόντα της τάξεως των 10 εκ. για την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων υποδομών και την αποκατάσταση πεδίων, εφαρμόζοντας Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ΙSO 14001.

Η ΑΝΑΚΕΜ συνεχίζει δυναμικά την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ιδιαίτερη απήχηση είχαν τα σύντομα και κατανοητά βίντεο στο TikTok, τα οποία συνδυάζουν ταχύτητα, απλότητα και σαφή ενημέρωση, κάνοντας αίσθηση στο κοινό.

 

"Βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους" - Δυναμική παρουσία της ΑΝΑΚΕΜ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης "Βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους" - Δυναμική παρουσία της ΑΝΑΚΕΜ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης "Βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους" - Δυναμική παρουσία της ΑΝΑΚΕΜ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:27 «Δεν σας κρύβω ότι είναι το θύμα και λειτουργεί σαν θύτης», η Διονυσία Κουκίου για τη 13χρονη συγγενή της
21:13 Ξέσπασε μεγάλη φωτιά στα Λεχαινά! ΒΙΝΤΕΟ
21:07 «Έβλεπε» παθολογικά αίτια στα νεκρά βρέφη της Αμαλιάδας και τέθηκε σε αργία ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης
21:00 Stalking: Η αόρατη βία της καθημερινότητας
20:53 Κοζάνη: Έκρηξη από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, δύο τραυματίες, ένας σοβαρά
20:39 Πανεπιστήμιο Πατρών: Εξερράγη μηχανισμός με γκαζάκι!
20:27 «Παντού κοριοί, κατσαρίδες γεμάτο, να μην σταματήσει κανείς να προσπαθεί και να βοηθάει» συγκλονίζουν ο 25χρονος και ο 21χρονος που είχαν προφυλακιστεί για τη φωτιά στην Πάτρα
20:16 Μενίδι: Μαίνεται η φωτιά στο εργοστάσιο, επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση ΒΙΝΤΕΟ
20:10 Ο Θ. Γεωργακόπουλος συνεχίζει στον Ερμή
20:02 Τουρνουά «Νίκος Φάσουρας»: Ο Προμηθέας έχασε από τον ΑΟ Μυκόνου – Φωτογραφίες
20:00 Η σήψη παραμένει μια σιωπηλή πανδημία – 120.000 περιστατικά το χρόνο στην Ελλάδα
19:56 «Αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει ή κάνει απόπειρα αυτοκτονίας μετά τι θα κάνουμε;», καταγγελία για Μαζωνάκη!
19:47 «Χαμόγελο του Παιδιού»: Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονου από την Αθήνα
19:27 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ 12/10, ο Προμηθέας στην πρεμιέρα με τον Ηρακλή
19:16 Δείτε τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, τι θα ισχύσει το 2026
19:08 «Κανείς δεν έρχεται να με εξετάσει. Πραγματικά δεν ξέρω πού είναι όλοι κι εγώ εξακολουθώ να ζαλίζομαι και να έχω φαγούρα. Δεν νιώθω καλά», τα μηνύματα στο θρίλερ με τον θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού
19:00 Πάτρα: Μετεκπαίδευση στις χειρουργικές τεχνικές κεφαλής-τραχήλου στο ΠΓΝΠ
18:56 Ασπίδα Φουρλάνι σε Τεντόγλου: Γίγαντας, αλλά κανείς δεν είναι ρομπότ
18:46 Γερμανία: Σκέψεις για να πετάξει έξω το Παρίσι από το πρόγραμμα του μαχητικού νέας γενιάς FCAS
18:36 Αυστρία για Eurovision και Ισραήλ: Κάθε πολιτιστικό μποϊκοτάζ είναι ανόητο και μάταιο!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ