Με επιτυχία ολοκληρώθηκε και η φετινή παρουσία της ΑΝΑΚΕΜ στη 89η ΔΕΘ.

Η ΑΝΑΚΕΜ ενίσχυσε τον δημόσιο διάλογο και την ενημέρωση γύρω από την ορθή περιβαλλοντικά διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).

«Με χαρά υποδεχθήκαμε στο περίπτερό μας έναν σημαντικό αριθμό επισκεπτών. Η ΑΝΑΚΕΜ συμβάλλει ενεργά στις εξελίξεις. Με καινοτομία, υπευθυνότητα και στρατηγικό όραμα, ενώνουμε δυνάμεις για ένα βιώσιμο μέλλον» τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Ηλίας Δημητριάδης.

Το περίπτερο της ΑΝΑΚΕΜ επισκέφθηκαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης, θεσμικών φορέων και της αγοράς, καθώς και πολλοί πολίτες που ενημερώθηκαν για τη διαδικασία ανακύκλωσης μπαζών και τις καταστροφικές συνέπειες της παράνομης απόρριψης στο περιβάλλον.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η διαδραστική εκδήλωση για το πρόβλημα της πλαστικής ρύπανσης, σε συνεργασία με τις περιβαλλοντικές ομάδες «Εχεδώρου Φύσις» και «Cleaningans». Μέσα από πειράματα με ψηφιακό μικροσκόπιο και παραδείγματα απορριμμάτων που βρέθηκαν σε ακτές ακόμη και δεκαετίες μετά την απόρριψή τους, αναδείχθηκε η σοβαρότητα του προβλήματος των μικροπλαστικών και η ανάγκη υπεύθυνης διαχείρισης αποβλήτων.

Η ΑΝΑΚΕΜ αποτελεί το μεγαλύτερο Συλλογικό Συστήμα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στην Ελλάδα. Το δίκτυο της ΑΝΑΚΕΜ καλύπτει σήμερα, 66 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας με περισσότερες από 230 μονάδες ανακύκλωσης – επεξεργασίας ΑΕΚΚ στις 13 Περιφέρειες.

Την περίοδο 2013 – 2024 διαχειρίστηκε 20 εκ. tn ΑΕΚΚ και διέθεσε μέσω του δικτύου της δευτερογενή προϊόντα της τάξεως των 10 εκ. για την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων υποδομών και την αποκατάσταση πεδίων, εφαρμόζοντας Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ΙSO 14001.

Η ΑΝΑΚΕΜ συνεχίζει δυναμικά την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ιδιαίτερη απήχηση είχαν τα σύντομα και κατανοητά βίντεο στο TikTok, τα οποία συνδυάζουν ταχύτητα, απλότητα και σαφή ενημέρωση, κάνοντας αίσθηση στο κοινό.

