Βελεστίνο: Επίθεση από μοσχάρι έστειλε 60χρονο κτηνοτρόφο στο νοσοκομείο

Στο Νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκε εσπευσμένα ένας 60χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από επίθεση μοσχαριού την ώρα που άνοιγε την πόρτα του στάβλου του, σε μεγάλη φάρμα στο Βελεστίνο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ζώο χτύπησε με δύναμη τον άνδρα, προκαλώντας βαριές κακώσεις στο πρόσωπο και το κεφάλι. Ο τραυματίας οδηγήθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε απαιτητικό χειρουργείο στη ρινική περιοχή.

Όπως αναφέρουν οι θεράποντες ιατροί, η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Ο 60χρονος παραμένει νοσηλευόμενος στη Χειρουργική Κλινική, υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

