Βελιγράδι: Η βαλκανική παράδοση, τι να δείτε

Η σημερινή μας επιλογή είναι και πάλι στο εξωτερικό, αυτή τη φορά στην πρωτεύουσα της Σερβίας, η οποία είναι μία αυθεντική βαλκανική πρωτεύουσα με τεράστια ιστορία, την οποία έχουν σημαδεύσει οι μεγάλες αναταραχές στην ευρύτερη περιοχή, αλλά ταυτόχρονα είναι μία πόλη με κεντροευρωπαϊκό αέρα, χτισμένη σε μία ειδυλλιακή τοποθεσία, στη συμβολή δύο μεγάλων ποταμών.

Από τη μία πλευρά, ο μεγαλειώδης Δούναβης, από την άλλη ο όμορφος Σάβος και ανάμεσά τους η σερβική πρωτεύουσα, η οποία, παρόλο που δεν υπήρξε θέατρο μαχών των γιουγκοσλαβικών πολέμων της δεκαετίας του 1990, βομβαρδίστηκε την άνοιξη του 1999 από τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Είναι σίγουρα μία από τις μητροπόλεις με αρχιτεκτονική, καλλιτεχνική, νυχτερινή και γαστρονομική σκηνή που παραπέμπει σε έναν πραγματικά διεθνή προορισμό.

Το Βελιγράδι είναι ένας τόπος που αξίζει να επισκεφθεί κανείς για να διασκεδάσει και ταυτόχρονα να δει πώς είναι μια πόλη και μια χώρα που σταθερά κάνει βήματα προς το μέλλον.

Παρακάτω, ακολουθούν κάποια από τα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα που αξίζει να δείτε και να κάνετε στη σερβική πρωτεύουσα, η οποία αναπτύσσεται και ανανεώνεται συνεχώς.

Η ιστορική καρδιά της πόλης, όπου βρίσκεται το οχυρό του Βελιγραδίου, καταλαμβάνει μια έκταση περίπου 520 στρεμμάτων κοντά στη συμβολή των δύο ποταμών. Το Kalemegdan είναι μια μείξη πρασίνου, ιστορίας και επιλογών διασκέδασης, σαν το Hyde Park του Λονδίνου. Εδώ, υπάρχουν ένας ζωολογικός κήπος, μουσεία, οχυρώσεις με ιστορία αιώνων, αθλητικά γήπεδα, μνημεία, εστιατόρια, κ.ά.

Παλιά πόλη: Η παλιά πόλη του Βελιγραδίου, το Stari Grad, έχει σχετικά πρόσφατα αναβαθμιστεί με ένα δίκτυο από πεζόδρομους, κάτι που την κάνει πολύ πιο διασκεδαστική. Ο πιο γνωστός της δρόμος είναι η Κnez Mihailova, η οποία έχει μια σειρά από μαγαζιά, καφέ, μπουτίκ και θυμίζει τη δική μας Ερμού.

Την ίδια στιγμή, γύρω από την Studentski Trg, την Πλατεία Φοιτητών, υπάρχουν καφέ και εστιατόρια στους στενούς δρόμους που οδηγούν στη συνοικία Dorcol, η οποία κατά καιρούς συμπεριλαμβάνεται στα αφιερώματα μεγάλων διεθνών ΜΜΕ ως μία από τις «πιο cool συνοικίες του πλανήτη».

O πεζόδρομος Skadarlija

Ένα από τα γραφικότερα σημεία στο Βελιγράδι, αυτός ο χαριτωμένος πεζόδρομος έχει κάτι από παριζιάνικο αέρα γεμάτος πολλά παραδοσιακά εστιατόρια και ακόμα περισσότερα καφέ και μπαρ. Όμορφα, ψηλά δέντρα ξεπετάγονται από όλες τις γωνιές και τα βράδια εκατοντάδες φώτα ανάβουν πλάι σε φαρδιές κόκκινες τέντες δημιουργώντας ένα ειδυλλιακό σκηνικό. Αν δεν δείπνησετε μία νύχτα εδώ ή δεν πιείτε το ποτό σας χαζεύοντας τον κόσμο που περνά που έχετε χάσει κάτι πολύ όμορφο από τον τοπικό χαρακτήρα αυτής της πόλης.

Επίσκεψη στην οδό Strahinjića Bana

Tην αποκαλούν και Silicon Valley της σερβικής πρωτεύουσας και όντως πρόκειται για την πιο εκσυγχρονισμένη γωνιά του Βελιγραδίου τόσο από εμπορικής όσο και από αρχιτεκτονικής απόψεως. Εδώ είναι συγκεντρωμένες οι μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και αμέτρητα μοντέρνα καφέ και φινετσάτα καταστήματα. Θα κάνετε βόλτα ανάμεσα σε ψηλά, εντυπωσιακά κτήρια δίπλα σε κάποιους από τους πιο εύπορους κατοίκους της πόλης και θα πιείτε απολαυστικά ποτά σε μπαρ με νεοϋορκέζικο αέρα. Η Strahinjića Bana είναι σίγουρα η πιο γκλάμορους πλευρά που έχει να επιδείξει αυτή η πόλη που μοιάζει να παλεύει να φέρει ακόμα πιο κοντά το χθες με το αύριο.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



