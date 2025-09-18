Βελόπουλος στη Βουλή: «Το ν/σ είναι ρωσοφοβικό – Φωτογραφίζει κυρώσεις κατά της Ρωσίας»

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατήγγειλε το νομοσχέδιο του Υπ. Δικαιοσύνης ως «ρωσοφοβικό» και «φωτογραφικό», επισημαίνοντας ότι ορισμένα άρθρα του (5, 7, 8, 10) «δέσμευσαν» την εθνική πολιτική στην γραφειοκρατία της Ε.Ε. και ανοίγουν τον δρόμο σε ακραίες παρεμβάσεις στην επιχειρηματική ζωή της χώρας.

Κατά τη συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου για τα αδικήματα και τις κυρώσεις σε σχέση με τα περιοριστικά μέτρα της Ε.Ε., ο κ. Βελόπουλος επέκρινε κατηγορηματικά το περιεχόμενο των διατάξεων, υποστηρίζοντας ότι στρέφονται ευθέως κατά της Ρωσίας και επιβάλλουν σε ελληνικές επιχειρήσεις και πολίτες δεσμεύσεις «που δεν αποφασίζει η Ελλάδα».

Εστίασε ειδικά στο άρθρο 5, ισχυριζόμενος πως η διάταξη κινδυνεύει να ποινικοποιήσει επιχειρηματικές σχέσεις με χώρες που βρίσκονται υπό ευρωπαϊκές κυρώσεις — και κατέληξε πως «ποιον θεωρούν απαγορευμένο οι Ευρωπαίοι; Την Ρωσία». Στο άρθρο 7 έθεσε θέμα ατομικής ευθύνης και «γενίκευσης» ευθυνών, ενώ για το άρθρο 8 προειδοποίησε για «ξένα ελεγκτικά» δεδομένα και υπερβολικά πρόστιμα. Το άρθρο 10, κατά τον ίδιο, «μυρίζει αντιρωσισμό και ρωσοφοβία».

Ο κ. Βελόπουλος επέκτεινε την κριτική του και στο ζήτημα της μετανάστευσης και των ΜΚΟ, συνδέοντας τη νομοθετική ρύθμιση με ευρύτερες ανησυχίες για «παραβιάσεις δικαιωμάτων» και πιθανές υπερβολικές παρεμβάσεις σε οικονομικούς φορείς, όπως οι εφοπλιστές.

Παράλληλα, κατήγγειλε προβλήματα στη Δικαιοσύνη — καθυστερήσεις αποφάσεων, διαδοχικές ηγεσίες και «πολλαπλές ταχύτητες» στη λειτουργία της — και μίλησε για διαπλοκή. Σχετικά με την εξέταση της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ, επέμεινε σε κριτική με αιχμές για πρόσωπα και καταστάσεις που, κατά την άποψή του, θα έπρεπε να καταθέσουν στην εξεταστική.

Στο πολιτικό πεδίο, σχολίασε με σκληρό ύφος την τηλεοπτική εμφάνιση του πρωθυπουργού, ενώ στις ελληνοτουρκικές εξελίξεις υιοθέτησε επιθετικό τόνο, μιλώντας για ανάγκη «σκληρού μαθήματος» προς την Τουρκία και επαναφέροντας την πρόταση περί βύθισης του Πίρι Ρέις.
