Βελούχι: Συνεχίζονται οι έρευνες, παρατείνεται η αγωνία

Στις έρευνες συμμετέχουν 25 πυροσβέστες από το Καρπενήσι, ειδικές ομάδες της 7ης, της 1ης και της 8ης ΕΜΑΚ, καθώς και ομάδα ΣμηΕΑ με drones

22 Φεβ. 2026 12:39
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 74χρονου πεζοπόρου που αγνοείται στο Βελούχι από χθες το απόγευμα.

Σήμερα, λίγο μετά τις 10 το πρωί, ξεκίνησε νέα επιχείρηση έρευνας, καθώς σημειώθηκε πρόσκαιρη ύφεση των καιρικών φαινομένων, γεγονός που επέτρεψε στις διασωστικές δυνάμεις να κινηθούν εκ νέου στην ευρύτερη περιοχή. Παρά ταύτα, ο καιρός εξακολουθεί να μην ευνοεί τις προσπάθειες, καθώς στο βουνό επικρατεί πυκνή ομίχλη, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο των πεζοπόρων τμημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι ο 74χρονος συμμετείχε σε 17μελή ομάδα ορειβατών από τον Φυσιολατρικό Όμιλο Πειραιά, που πραγματοποιούσε ανάβαση προς την κορυφή του Βελουχιού. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο άνδρας αισθάνθηκε αδυναμία να συνεχίσει και ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη ότι θα παραμείνει σε συγκεκριμένο σημείο, περιμένοντας την επιστροφή τους.

Όταν οι υπόλοιποι επέστρεψαν, δεν τον βρήκαν στο προκαθορισμένο σημείο και, παρά τις αναζητήσεις που ακολούθησαν στην ευρύτερη περιοχή, δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Τότε ειδοποίησαν τις αρχές, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να ξεκινήσει άμεσα η επιχείρηση εντοπισμού.

Στις έρευνες συμμετέχουν 25 πυροσβέστες από το Καρπενήσι, ειδικές ομάδες της 7ης, της 1ης και της 8ης ΕΜΑΚ, καθώς και ομάδα ΣμηΕΑ με drones. Παράλληλα, συνδράμουν το Διασωστικό Σώμα Ευρυτανίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας-Αναρρίχησης, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και εθελοντές. Από αέρος, drones της Πυροσβεστικής και ιδιωτών συνεχίζουν να ερευνούν τα ιδιαίτερα δύσβατα σημεία της περιοχής.

