Βελτιώνεται ο καιρός το σαββατοκύριακο – Που θα φτάσει τους 29 βαθμούς η θερμοκρασία έως τη Δευτέρα

Την Παρασκευή θα διατηρηθεί ο άστατος καιρός στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι βελτιωμένος σε όλη τη χώρα. Την Τρίτη αναμένεται νέα επιδείνωση από τα βόρεια.

Βελτιώνεται ο καιρός το σαββατοκύριακο - Που θα φτάσει τους 29 βαθμούς η θερμοκρασία έως τη Δευτέρα
22 Οκτ. 2025 17:08
Βροχές και καταιγίδες σημειώθηκαν σήμερα στα δυτικά (ισχυρές σε Ζάκυνθο Κεφαλονιά, δυτ. Πελοπόννησο) που βαθμιαία αύριο θα επεκταθούν ανατολικότερα επηρεάζοντας τα κεντρικά τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, την Παρασκευή θα διατηρηθεί ο άστατος καιρός στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι βελτιωμένος σε όλη τη χώρα. Την Τρίτη αναμένεται νέα επιδείνωση από τα βόρεια.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ως το Σάββατο, αλλά την Κυριακή και τη Δευτέρα ανεβαίνει αισθητά φτάνοντας τους 26 με 27 βαθμούς, ενώ τοπικά στη βόρεια Κρήτη αγγίζει λόγω των νοτιάδων ακόμη και τους 29 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, η θερμοκρασία την Τρίτη πέφτει αισθητά με το πέρασμα ενός βαλκανικού μετώπου.

Η ανάρτηση του κ. Κολυδά:

Αναλυτικά ο καιρός την Πέμπτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ
Στα δυτικά, τις Κυκλάδες, το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι το απόγευμα στις Κυκλάδες και μέχρι αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 22, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και στα παράκτια της Θράκης μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα.
Άνεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 2 με 3 και στα ανατολικά έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων από το μεσημέρι.
Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με τοπικές βροχές και πιθανόν μικρής διάρκειας καταιγίδες τις μεσημβρινές ώρες στη νότια Εύβοια.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς ισχυρές μέχρι το απόγευμα. Στην Κρήτη αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά.
Άνεμοι: Στις Κυκλάδες νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στην Κρήτη νότιοι 3 με 4 μποφόρ και τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 και στην Κρήτη έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς ισχυρές μέχρι αργά το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές.
Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με τοπικές βροχές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια.
Άνεμοι: Νότιοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το το απόγευμα νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 22/10/2025
