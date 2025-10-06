Βενεζουέλα: Διέρρευσε σχέδιο για τοποθέτηση εκρηκτικών στην πρεσβεία των ΗΠΑ

Να σημειωθεί ότι ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

06 Οκτ. 2025 18:48
Σε μια σημαντική αποκάλυψη προχώρησε ο πρόεδρος της Εθνικής Συνέλευσης της Βενεζουέλας, Χόρχε Ροντρίγκες, δήλωσε την Κυριακή , 5/10, ότι η Ουάσιγκτον έχει προειδοποιηθεί για μια «επιχείρηση προβοκάτσιας» («false flag operation») που, σύμφωνα με τον ίδιο, σχεδιάζουν «ακραίοι κύκλοι της εγχώριας βενεζουελανής δεξιάς» με σκοπό να τοποθετήσουν εκρηκτικά στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Καράκας.

Μια «επιχείρηση προβοκάτσιας» είναι ενέργεια που πραγματοποιείται με τρόπο ώστε να φαίνεται ότι την ευθύνη φέρει κάποια άλλη πλευρά.

Σε μήνυμά του στο Telegram, ο Ροντρίγκες πρόσθεσε ότι τα φερόμενα σχέδια έχουν γνωστοποιηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω τριών διαφορετικών διαύλων επικοινωνίας.

Ο Ροντρίγκες πρόσθεσε ακόμη ότι μια ευρωπαϊκή πρεσβεία έχει επίσης ενημερωθεί για τα σχέδια, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποια. Η Βενεζουέλα διέκοψε τις διπλωματικές της σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2019, και το προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας αποχώρησε εκείνη τη χρονιά.
