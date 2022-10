Βενεζουέλα – Φονικές κατολισθήσεις: Σοκάρουν τα βίντεο με τους χειμάρρους λάσπης

Άλλη μια φονική κατολίσθηση σε βόρεια περιοχή της Βενεζουέλας στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις κατοίκους της, ανακοίνωσε χθες (17/10) ο πρόεδρος της χώρας της Λατινικής Αμερικής Νικολάς Μαδούρο.

Ο πρόεδρος έκανε την ανακοίνωση αυτή κατά τη διάρκεια παρέμβασής του από την πόλη Λας Τεχερίας, όπου πριν από μια εβδομάδα κατολίσθηση στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 54 ανθρώπους ενώ 8 παραμένουν ακόμη αγνοούμενοι, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που έδωσε ο αρχηγός του κράτους.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για εκτεταμένες υλικές ζημιές εξαιτίας της κατολίσθησης, που σημειώθηκε στο Καστάνιο, προάστιο της Μαρακάι, της πρωτεύουσας της πολιτείας Αράγουα, 83 περίπου χιλιόμετρα από το Καράκας.

