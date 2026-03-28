Βενιζέλος από το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Νέο κοινωνικό συμβόλαιο» και βολές για θεσμούς, Τέμπη και άρθρο 86

Σαφές πολιτικό στίγμα, με αναφορές που άγγιξαν από τη θεσμική κρίση και την κοινωνική συνοχή έως την εθνική ασφάλεια και τη συνταγματική αναθεώρηση, επιχείρησε να δώσει από το βήμα του 4ου Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρώην πρόεδρος του κόμματος μίλησε στη δεύτερη ημέρα των εργασιών του Συνεδρίου, το Σάββατο 28 Μαρτίου, σε μια παρέμβαση με σαφή στρατηγική και πολιτική στόχευση.

Κεντρικός άξονας της ομιλίας του ήταν η ανάγκη, όπως είπε, για τη διαμόρφωση ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου, με το οποίο το ΠΑΣΟΚ θα μπορέσει να απαντήσει στις απαιτήσεις της περιόδου και να διεκδικήσει ρόλο πρωταγωνιστή στις εξελίξεις. Στο ίδιο πλαίσιο έθεσε ως βασική προϋπόθεση να διατυπωθεί μια αξιόπιστη προγραμματική πρόταση για τη χώρα, που δεν θα περιορίζεται σε αντιπολιτευτική φθορά της κυβέρνησης, αλλά θα προβάλλει συγκεκριμένη εναλλακτική.

Ο κ. Βενιζέλος κωδικοποίησε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ημέρας, πέντε βασικές προγραμματικές αιχμές: την αναστύλωση των θεσμών, την αποκατάσταση της λειτουργίας του κράτους, τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, μια αναπτυξιακή πορεία με σεβασμό στην εργασία και την επιχειρηματικότητα, αλλά και την επικαιροποίηση μιας ευρύτερα αποδεκτής στρατηγικής εθνικής ασφάλειας. Η λογική της παρέμβασής του ήταν ότι χωρίς εσωτερική συνοχή, θεσμική αξιοπιστία και κοινωνική ισορροπία, η χώρα δεν μπορεί να απαντήσει αποτελεσματικά ούτε στις διεθνείς αναταράξεις ούτε στα εσωτερικά της αδιέξοδα.

Ξεχωριστή θέση στην ομιλία του είχε η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέμεινε ότι μια τέτοια διαδικασία αποκτά νόημα μόνο εφόσον προηγείται έμπρακτος σεβασμός στο ισχύον Σύνταγμα, ενώ φέρεται να έδωσε ιδιαίτερο βάρος και στη διατήρηση της εγγύησης της αυξημένης πλειοψηφίας των 180 βουλευτών στη δεύτερη Βουλή που ολοκληρώνει την αναθεώρηση. Παράλληλα, επανέφερε στο προσκήνιο το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, υποστηρίζοντας ότι η ριζική αναθεώρησή του έχει καταστεί επιτακτική.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από την παρέμβασή του, ο Ευάγγελος Βενιζέλος συνέδεσε ευθέως την ανάγκη αλλαγών στο άρθρο 86 με τον τρόπο που έχουν αναδειχθεί υποθέσεις όπως οι υποκλοπές, η τραγωδία των Τεμπών και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι ο χειρισμός τους έχει εντείνει την αίσθηση θεσμικού ευτελισμού. Υπογράμμισε, δε, ότι η ουσιαστική διαμόρφωση αυτής της αναθεώρησης πρέπει να γίνει από την πλειοψηφία της επόμενης και όχι της παρούσας Βουλής.

Στο πολιτικό σκέλος της παρέμβασής του, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκε να ζητά από το κόμμα καθαρό εκλογικό στόχο και ισχυρή προγραμματική αυτονομία. Η λογική που ανέπτυξε ήταν ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να κινηθεί ως κόμμα ευθύνης και εξουσίας, με στόχο την καλύτερη δυνατή εκλογική επίδοση που θα του επιτρέψει να είναι καθοριστικός παίκτης των πολιτικών εξελίξεων. Παράλληλα, μίλησε για την ανάγκη ενότητας, σοβαρότητας και βαρύτητας θέσεων και προσώπων, ώστε η παράταξη να ενισχύσει το θεσμικό και πολιτικό της αποτύπωμα.

Ο κ. Βενιζέλος αναφέρθηκε και στο ιστορικό φορτίο του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι το κόμμα πρέπει να έχει πλήρη επίγνωση τόσο της διαδρομής του μέσα στη δημοκρατική παράταξη όσο και του βάρους που, όπως είπε, σήκωσε σε κρίσιμες περιόδους για τη διάσωση της χώρας. Από αυτή τη βάση υποστήριξε ότι, ως αξιωματική αντιπολίτευση πλέον, το ΠΑΣΟΚ οφείλει να εμφανιστεί με ολοκληρωμένη πρόταση διακυβέρνησης και όχι απλώς με καταγγελτικό λόγο απέναντι στην κυβέρνηση.

Αιχμηρός ήταν και απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς περιέγραψε μια εικόνα συγκεντρωτικής και μονοπρόσωπης διακυβέρνησης που, κατά την εκτίμησή του, δεν μπορεί να εγγυηθεί ούτε την απαιτούμενη συναίνεση ούτε τη θεσμική αξιοπιστία που χρειάζεται η χώρα. Στο ίδιο πνεύμα, καταλόγισε στην κυβέρνηση επιλογές όξυνσης και σύγκρουσης, ενώ άφησε σαφείς αιχμές για πολιτική αυτοπροστασίας λόγω σκανδάλων και για διολίσθηση των θεσμών τα τελευταία χρόνια.

Η κριτική του επεκτάθηκε σε μια ευρύτερη αποτίμηση της κυβερνητικής περιόδου μετά το 2019, με αναφορές σε κρίση θεσμών, αίσθηση διαφθοράς, αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού, ενίσχυση των ανισοτήτων και χαμένη αναπτυξιακή ευκαιρία. Κλείνοντας, ο Ευάγγελος Βενιζέλος παρουσίασε μια ιδιαίτερα ανήσυχη εκτίμηση για την πορεία της χώρας, επικαλούμενος και οικονομικά δεδομένα, για να καταλήξει στη φράση ότι φοβάται πως «η χώρα υπνοβατεί».

