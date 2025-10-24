Βενιζέλος: «Υπάρχει κρίση δημοκρατίας» – Διευκρινίσεις για τη «μη διακυβερνήσιμη» Ελλάδα

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος επανήλθε με διευκρινίσεις σχετικά με τη δήλωσή του ότι «η Ελλάδα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη», η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο πολιτικό σκηνικό. Μιλώντας σε εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών με θέμα «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις», ο πρώην υπουργός τόνισε ότι η φράση του δεν υπονοεί την απουσία κυβέρνησης με κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αλλά μια βαθύτερη δυσκολία διακυβέρνησης που πηγάζει από συστημικά προβλήματα.

«Δεν είπα ότι η χώρα στερείται κυβέρνησης. Εννοώ ότι υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες διακυβέρνησης, οι οποίες προκύπτουν από βαθιά αδιέξοδα», εξήγησε ο Βενιζέλος, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να αξιοποιήσει αυτή την παρατήρηση για να αναδείξει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Συμφώνησε με την Ντόρα Μπακογιάννη, επισημαίνοντας ότι υπάρχει «κρίση δημοκρατίας» και προβλήματα στη λειτουργία των θεσμών.

Κρίση θεσμών και έλλειψη συναίνεσης

Ο Βενιζέλος υπογράμμισε ότι η δυσκολία διακυβέρνησης συνδέεται με μια σειρά από κρίσεις: κρίση αντιπροσώπευσης, χαμηλή πολιτική συμμετοχή, έλλειψη αξιοπιστίας των δημοκρατικών και δικαιοκρατικών θεσμών, καθώς και προβλήματα στη λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών και του συστήματος ενημέρωσης. «Υπάρχει δυσκολία επικοινωνίας μεταξύ κυβερνήσεων και πολιτών, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διαμορφωθεί η απαραίτητη συναίνεση για εθνικές στρατηγικές», ανέφερε, τονίζοντας ιδιαίτερα τις προκλήσεις σε τομείς όπως η εξωτερική πολιτική και η ασφάλεια σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Προοπτικές για το μέλλον

Ο πρώην υπουργός εξέφρασε την ελπίδα ότι στις επόμενες ή μεθεπόμενες εκλογές θα προκύψει μια κυβέρνηση –είτε μονοκομματική είτε συνεργασίας– ικανή να ανταποκριθεί στις συνταγματικές της υποχρεώσεις. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η εμμονή σε στερεοτυπικές πολιτικές αντιπαραθέσεις και η εστίαση στις δημοσκοπήσεις εμποδίζουν τη διεξαγωγή ουσιαστικών συζητήσεων για το μέλλον της χώρας. «Το ζήτημα είναι αν μπορούμε να ξεφύγουμε από την κοινότοπη προσέγγιση που περιορίζεται στις κομματικές σχέσεις και τις δημοσκοπήσεις», κατέληξε.

