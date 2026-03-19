Βέροια: Χωρίς απαντήσεις ακόμη η υπόθεση της 24χρονης που ξυλοκοπήθηκε άγρια – Παραμένει κρίσιμη η κατάστασή της

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση παραμένει η 24χρονη που εντοπίστηκε αιμόφυρτη σε πυλωτή πολυκατοικίας στη Βέροια, με τις Αρχές να αναζητούν απαντήσεις για τις συνθήκες της επίθεσης. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

19 Μαρ. 2026 11:02
Pelop News

Διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 24χρονη γυναίκα που βρέθηκε βαριά τραυματισμένη σε πυλωτή πολυκατοικίας στη Βέροια, με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη.

Η νεαρή εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης, κοντά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας, αιμόφυρτη και χωρίς τις αισθήσεις της. Περαστικοί που τη βρήκαν ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείο της Βέροιας και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή της, καθώς φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά τραύματα, κυρίως στο κεφάλι και στο πρόσωπο. Οι πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές έως τώρα δείχνουν ότι η μάχη που δίνει είναι εξαιρετικά δύσκολη, ενώ η νοσηλεία της συνεχίζεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση στη ΜΕΘ.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη. Οι αστυνομικές αρχές συλλέγουν στοιχεία από το σημείο και εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, σε μια προσπάθεια να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις της 24χρονης και να φτάσουν στον δράστη ή στους δράστες της επίθεσης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το ενδεχόμενο της ληστείας δεν συγκεντρώνει τα περισσότερα στοιχεία, καθώς η 24χρονη είχε μαζί της το πορτοφόλι της όταν εντοπίστηκε. Αυτό στρέφει την έρευνα περισσότερο στις συνθήκες και στα πρόσωπα που ενδεχομένως συνδέονται με τον άγριο ξυλοδαρμό της, υπόθεση που παραμένει μέχρι τώρα γεμάτη κενά.

Η οικογένειά της, αλλά και το ιατρικό προσωπικό που παρακολουθεί την πορεία της υγείας της, απευθύνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει το παραμικρό να επικοινωνήσει με τις Αρχές, ώστε να δοθούν απαντήσεις για το πώς η νεαρή γυναίκα βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση. Στο επίκεντρο παραμένει τόσο η ταυτοποίηση του δράστη όσο και η πλήρης διαλεύκανση μιας υπόθεσης που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

