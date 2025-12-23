Βέροια: Η μικρή «Ιερουσαλήμ» της Β. Ελλάδας

Η σημερινή μας πρόταση είναι μία πόλη που δεν είναι κοντά στην Πάτρα, αλλά είναι μία πολύ καλή επιλογή για την εορτή των Χριστουγέννων.

Ο λόγος για τη Βέροια που λέγεται και η «Μικρή Ιερουσαλήμ» της Βόρειας Ελλάδας. Η πόλη είναι χτισμένη στους πρόποδες του Βερμίου και προσφέρει μοναδική θέα, με τη μεγάλη πεδιάδα της Ημαθίας. Περιτριγυρισμένη από τα Πιέρια Ορη και τον ποταμό Αλιάκμονα που ολοκληρώνουν την ξεχωριστή ομορφιά της.

Πόλη γεμάτη ζωντάνια, μαγαζιά, καφέ, μπαρ, η Βέροια προσφέρει πολλές διαφορετικές προτάσεις διασκέδασης, καλύπτοντας όλα τα γούστα. Ταυτόχρονα, όμως, παραμένει μία ήσυχη πόλη με γραφικές γειτονιές, παλιά αρχοντικά, πλακόστρωτα δρομάκια και βυζαντινές εκκλησίες που εξυψώνουν το πνεύμα. Το όλο σκηνικό ταξιδεύει τις ψυχές σας σε μία άλλη εποχή.

Μία πόλη που γλυκαίνει όσους την επισκέπτονται με το φημισμένο της «ρεβανί», που το σιρόπι του και η μυρωδιά του σε ταξιδεύουν στα παραδοσιακά γλυκά της γιαγιάς. Μία συνταγή που ξεκίνησε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και συνεχίζεται έως σήμερα από τους ντόπιους, διαφυλάσσοντας πολύ καλά το μυστικό της μοναδικότητάς του.

Αξίζει να επισκεφθείτε στο κέντρο της πόλης, τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη, η οποία αποτελεί το «διαμάντι» της περιοχής. Επιστέγασμα της μεγάλης της συμβολής στη γνώση ήταν το βραβείο «Πρόσβαση στη Γνώση» που απέσπασε το 2010 από το ίδρυμα Bill and Melinda Gates.

Κάθε Χριστούγεννα, η Βέροια φορά τα γιορτινά της, καθώς Χριστούγεννα με παραμύθια, μάγισσες, ξωτικά, καλικάντζαρους, παραδοσιακά τραγούδια, άρπες, φλάουτα και τρομπέτες, μουσικές γύρω από το πιάνο, χορωδίες και κάλαντα, θέατρο, κατασκευές και στολίδια, έρχονται στην Αντωνιάδειο Στέγη, στον Χώρο Τεχνών Βέροιας.

Αρωμα Χριστουγέννων και στην πλατεία Ελιάς και στους δρόμους της πόλης, μέχρι την τελευταία ημέρα του χρόνου. Με ξύλινα στολισμένα σπιτάκια, φάτνη, ξωτικά, ελαφάκια λαμπιόνια από lazer-προτζέκτορες, τρεχούμενες φωτιζόμενες γιρλάντες, με εργαστήρια δημιουργίας και ψυχαγωγίας, bubble show, με το σπίτι του Αι Βασίλη και το ταχυδρομείο, αλλά και παγοδρόμιο και χριστουγεννιάτικο τρενάκι. Η πόλη θα γεμίσει με μελωδίες και κάλαντα στους δρόμους, από τη φιλαρμονική και χορωδίες, ενώ δεν λείπουν και φέτος τα έθιμα, όπως οι φουστανελοφόροι, τα Ρουγκάτσια και οι Μωμόεροι.

