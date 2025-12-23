Βέροια: Η μικρή «Ιερουσαλήμ» της Β. Ελλάδας

Κάθε Χριστούγεννα, η Βέροια φορά τα γιορτινά της, καθώς Χριστούγεννα με παραμύθια, μάγισσες, ξωτικά, καλικάντζαρους, παραδοσιακά τραγούδια, άρπες, φλάουτα και τρομπέτες, μουσικές γύρω από το πιάνο, χορωδίες, θέατρο, κατασκευές και στολίδια, έρχονται στην Αντωνιάδειο Στέγη,

Βέροια: Η μικρή «Ιερουσαλήμ» της Β. Ελλάδας
23 Δεκ. 2025 11:46
Pelop News

Η σημερινή μας πρόταση είναι μία πόλη που δεν είναι κοντά στην Πάτρα, αλλά είναι μία πολύ καλή επιλογή για την εορτή των Χριστουγέννων.
Ο λόγος για τη Βέροια που λέγεται και η «Μικρή Ιερουσαλήμ» της Βόρειας Ελλάδας. Η πόλη είναι χτισμένη στους πρόποδες του Βερμίου και προσφέρει μοναδική θέα, με τη μεγάλη πεδιάδα της Ημαθίας. Περιτριγυρισμένη από τα Πιέρια Ορη και τον ποταμό Αλιάκμονα που ολοκληρώνουν την ξεχωριστή ομορφιά της.
Πόλη γεμάτη ζωντάνια, μαγαζιά, καφέ, μπαρ, η Βέροια προσφέρει πολλές διαφορετικές προτάσεις διασκέδασης, καλύπτοντας όλα τα γούστα. Ταυτόχρονα, όμως, παραμένει μία ήσυχη πόλη με γραφικές γειτονιές, παλιά αρχοντικά, πλακόστρωτα δρομάκια και βυζαντινές εκκλησίες που εξυψώνουν το πνεύμα. Το όλο σκηνικό ταξιδεύει τις ψυχές σας σε μία άλλη εποχή.
Μία πόλη που γλυκαίνει όσους την επισκέπτονται με το φημισμένο της «ρεβανί», που το σιρόπι του και η μυρωδιά του σε ταξιδεύουν στα παραδοσιακά γλυκά της γιαγιάς. Μία συνταγή που ξεκίνησε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και συνεχίζεται έως σήμερα από τους ντόπιους, διαφυλάσσοντας πολύ καλά το μυστικό της μοναδικότητάς του.
Αξίζει να επισκεφθείτε στο κέντρο της πόλης, τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη, η οποία αποτελεί το «διαμάντι» της περιοχής. Επιστέγασμα της μεγάλης της συμβολής στη γνώση ήταν το βραβείο «Πρόσβαση στη Γνώση» που απέσπασε το 2010 από το ίδρυμα Bill and Melinda Gates.
Κάθε Χριστούγεννα, η Βέροια φορά τα γιορτινά της, καθώς Χριστούγεννα με παραμύθια, μάγισσες, ξωτικά, καλικάντζαρους, παραδοσιακά τραγούδια, άρπες, φλάουτα και τρομπέτες, μουσικές γύρω από το πιάνο, χορωδίες και κάλαντα, θέατρο, κατασκευές και στολίδια, έρχονται στην Αντωνιάδειο Στέγη, στον Χώρο Τεχνών Βέροιας.
Αρωμα Χριστουγέννων και στην πλατεία Ελιάς και στους δρόμους της πόλης, μέχρι την τελευταία ημέρα του χρόνου. Με ξύλινα στολισμένα σπιτάκια, φάτνη, ξωτικά, ελαφάκια λαμπιόνια από lazer-προτζέκτορες, τρεχούμενες φωτιζόμενες γιρλάντες, με εργαστήρια δημιουργίας και ψυχαγωγίας, bubble show, με το σπίτι του Αι Βασίλη και το ταχυδρομείο, αλλά και παγοδρόμιο και χριστουγεννιάτικο τρενάκι. Η πόλη θα γεμίσει με μελωδίες και κάλαντα στους δρόμους, από τη φιλαρμονική και χορωδίες, ενώ δεν λείπουν και φέτος τα έθιμα, όπως οι φουστανελοφόροι, τα Ρουγκάτσια και οι Μωμόεροι.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:16 Τροχαίο στην Αττική Οδό: Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών προς Ελευσίνα
13:13 Ρεσιτάλ κλασικής κιθάρας με τον Βασίλη Ζαφειρόπουλο στο εορταστικό πρόγραμμα του Δήμου Ήλιδας
13:04 Χριστουγεννιάτικη συναυλία από τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών στο Νέο Δημαρχείο
13:01 Το 8ο ΓΕΛ Πατρών έστειλε μήνυμα αλληλεγγύης τα Χριστούγεννα: Στήριξη στη «Φλόγα» και σε άπορες οικογένειες ΦΩΤΟ
13:00 Ενεργειακή αναβάθμιση της τριόωροφης πτέρυγας Γεννηματά του «Αγ. Ανδρέα»: Αναμορφώνεται μετά από 40 χρόνια
12:55 Κάρε ενίσχυσης θέλει η Παναχαϊκή, οι θέσεις που ψάχνει παίκτες
12:55 Γιώργος Αυτιάς: Ζητά έκτακτη χρηματοδότηση για την Ελλάδα λόγω αυξημένων μεταναστευτικών ροών νοτίως της Κρήτης
12:52 Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο από παιδιά του Κέντρου Εκκλησιαστικής Διακονίας Οινοφύτων
12:49 Δείτε ποιο ζευγάρι της showbiz χώρισε μετά από 23 χρόνια
12:45 Κλειστό το Φρούριο Ρίου από 29 Δεκεμβρίου έως 2 Ιανουαρίου
12:44 Αμερική: «Έφυγε» σε τροχαίο με φεράρι ο Βινς Ζαμπέλα
12:40 Δήμος Ερυμάνθου: Διανομή τροφίμων σε 430 συμπολίτες ενόψει των εορτών
12:39 Επίδομα θέρμανσης: Στα 124 εκ. ευρώ οι πληρωμές
12:37 Υποτροφίες αριστείας από τον Δήμο Αιγιαλείας στη μνήμη Δημήτρη Καλογερόπουλου
12:32 Αιτωλοακαρνανία: «Ξαφνικά έχουμε ελπίδα» – Συγκινεί η μητέρα του 18χρονου Μάριου μετά τη μεταμόσχευση ήπατος BINTEO
12:31 Πρωτοχρονιά στο γήπεδο θα κάνουν οι παίκτες του Απόλλωνα
12:27 Σδούκου για αγροτικά μπλόκα: «Δεν είναι ωραία η εικόνα με κλειστούς δρόμους την ώρα της εξόδου»
12:19 Δείτε το αστρονομικό ποσό που πήρε μοντέλο για να παίξει ένα λεπτό σε ταινία
12:12 Οι γυναίκες της Παναχαϊκής πήραν το ντέρμπι και είναι μόνες στην κορυφή
12:10 Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως τα Χριστούγεννα – Ποιες περιοχές επηρεάζονται
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ