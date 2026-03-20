Βέροια: Σε κρίσιμη κατάσταση η 24χρονη μετά τον άγριο ξυλοδαρμό – Στο μικροσκόπιο κινητό, κάμερες και μαρτυρίες

Μάχη για τη ζωή της εξακολουθεί να δίνει η 24χρονη γυναίκα που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού στη Βέροια, με την κατάσταση της υγείας της να παραμένει ιδιαίτερα σοβαρή. Η νεαρή νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να φτάσουν στα ίχνη εκείνων που ευθύνονται για την επίθεση.

Το ενδιαφέρον των ερευνών στρέφεται, μεταξύ άλλων, στο κινητό τηλέφωνο της 24χρονης, καθώς οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι μπορεί να προκύψουν σημαντικά στοιχεία για τις τελευταίες της κινήσεις, αλλά και για τα πρόσωπα με τα οποία ενδεχομένως είχε επαφή πριν βρεθεί βαριά τραυματισμένη στην πιλοτή πολυκατοικίας.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής κάποια δεδομένα φαίνεται να απομακρύνουν το ενδεχόμενο ληστείας, καθώς η νεαρή γυναίκα είχε πάνω της τα προσωπικά της αντικείμενα. Όπως σημείωσε, στην κατοχή της βρέθηκαν τόσο τα χρήματά της όσο και το κινητό της τηλέφωνο, κάτι που οδηγεί τους αστυνομικούς να εξετάζουν άλλα πιθανά σενάρια για το κίνητρο της επίθεσης.

Σύμφωνα με την ίδια, η συσκευή της 24χρονης εξετάζεται προσεκτικά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν μπορεί να αποκαλύψει με ποιον είχε συναντηθεί πριν καταλήξει στο συγκεκριμένο σημείο. Το στοιχείο αυτό θεωρείται κρίσιμο για την ανασύνθεση των γεγονότων που προηγήθηκαν της επίθεσης.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να αξιοποιήσουν και το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή. Ωστόσο, η έρευνα στο πεδίο αυτό συναντά δυσκολίες, καθώς, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το σημείο όπου εντοπίστηκε η 24χρονη είναι αρκετά σκοτεινό, ενώ και οι κάμερες που έχουν καταγραφεί στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται σε σχετικά μεγάλη απόσταση.





Παρά τα εμπόδια, η αστυνομία συνεχίζει την προσπάθεια συλλογής και επεξεργασίας κάθε διαθέσιμου στοιχείου, προκειμένου να εντοπιστούν κινήσεις, πρόσωπα ή οχήματα που θα μπορούσαν να συνδεθούν με την υπόθεση.

Παράλληλα, καθοριστικό ρόλο στην πορεία της έρευνας αναμένεται να παίξουν και οι μαρτυρικές καταθέσεις που λαμβάνονται. Οι αστυνομικοί επιχειρούν μέσα από αυτές να χαρτογραφήσουν τις τελευταίες επαφές της 24χρονης και να διαπιστώσουν με ποιον ή με ποιους μπορεί να βρέθηκε πριν την άγρια επίθεση.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. υπογράμμισε ακόμη ότι σε τέτοιες περιπτώσεις οι αρχές αποφεύγουν να δημοσιοποιούν λεπτομέρειες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εξέλιξη της έρευνας ή να λειτουργήσουν υπέρ των δραστών. Όπως τόνισε, η στάση αυτή είναι αναγκαία, ώστε να μη δοθούν πληροφορίες που θα μπορούσαν να δυσκολέψουν το έργο των αστυνομικών.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και εξαιρετικά σοβαρή, με τις αρχές να κινούνται σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα, αναζητώντας το νήμα που θα τις οδηγήσει στην ταυτότητα των προσώπων που εμπλέκονται στην επίθεση σε βάρος της νεαρής γυναίκας.

