Βέροια: Στον ανακριτή ο 20χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης που δίνει μάχη στη ΜΕΘ

Στο Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας 23 Μαρτίου ο 20χρονος που φέρεται να ευθύνεται για τον άγριο ξυλοδαρμό 24χρονης γυναίκας, προκειμένου να απολογηθεί μετά την προθεσμία που είχε ζητήσει και λάβει την περασμένη Παρασκευή. Η υπόθεση έχει προκαλέσει ισχυρό σοκ, καθώς η νεαρή γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη, με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη.

Σε βάρος του 20χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία έχει ομολογήσει ότι ήταν εκείνος που χτύπησε τη 24χρονη και στη συνέχεια την εγκατέλειψε στο σημείο. Κατά τους ισχυρισμούς που αποδίδονται στον ίδιο, είχε προηγηθεί έντονη λογομαχία και, όπως φέρεται να υποστήριξε, η 24χρονη τον χτύπησε πρώτη, με αποτέλεσμα εκείνος να αντιδράσει βίαια.

Η 24χρονη εντοπίστηκε αιμόφυρτη στην πιλοτή πολυκατοικίας από περαστικό, ο οποίος ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Αρχικά διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Βέροιας, όμως η βαρύτητα των τραυμάτων της οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση να μεταφερθεί εσπευσμένα στο «Παπαγεωργίου», όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Συγκλονιστική είναι και η εικόνα που μεταφέρουν οι συγγενείς της. Ο πατέρας της 24χρονης, μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης, περιέγραψε την κατάσταση της κόρης του ως εξαιρετικά σοβαρή, λέγοντας ότι «το παιδί είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση» και ότι παραμένει σε κώμα, δίνοντας τη δυσκολότερη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Η υπόθεση παρακολουθείται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τα στοιχεία που έχουν προκύψει μέχρι τώρα αποτυπώνουν μια εξαιρετικά βίαιη επίθεση, με τις δικαστικές αρχές να καλούνται πλέον να αξιολογήσουν την απολογία του κατηγορούμενου και το σύνολο της δικογραφίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



