Βέροια: Στον ανακριτή ο 20χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης που δίνει μάχη στη ΜΕΘ

Ενώπιον των δικαστικών αρχών της Βέροιας βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας ο 20χρονος που κατηγορείται για την άγρια επίθεση σε βάρος 24χρονης, η οποία νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου». Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

23 Μαρ. 2026 12:16
Pelop News

Στο Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας 23 Μαρτίου ο 20χρονος που φέρεται να ευθύνεται για τον άγριο ξυλοδαρμό 24χρονης γυναίκας, προκειμένου να απολογηθεί μετά την προθεσμία που είχε ζητήσει και λάβει την περασμένη Παρασκευή. Η υπόθεση έχει προκαλέσει ισχυρό σοκ, καθώς η νεαρή γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη, με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη.

Σε βάρος του 20χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία έχει ομολογήσει ότι ήταν εκείνος που χτύπησε τη 24χρονη και στη συνέχεια την εγκατέλειψε στο σημείο. Κατά τους ισχυρισμούς που αποδίδονται στον ίδιο, είχε προηγηθεί έντονη λογομαχία και, όπως φέρεται να υποστήριξε, η 24χρονη τον χτύπησε πρώτη, με αποτέλεσμα εκείνος να αντιδράσει βίαια.

Η 24χρονη εντοπίστηκε αιμόφυρτη στην πιλοτή πολυκατοικίας από περαστικό, ο οποίος ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Αρχικά διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Βέροιας, όμως η βαρύτητα των τραυμάτων της οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση να μεταφερθεί εσπευσμένα στο «Παπαγεωργίου», όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Συγκλονιστική είναι και η εικόνα που μεταφέρουν οι συγγενείς της. Ο πατέρας της 24χρονης, μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης, περιέγραψε την κατάσταση της κόρης του ως εξαιρετικά σοβαρή, λέγοντας ότι «το παιδί είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση» και ότι παραμένει σε κώμα, δίνοντας τη δυσκολότερη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Η υπόθεση παρακολουθείται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τα στοιχεία που έχουν προκύψει μέχρι τώρα αποτυπώνουν μια εξαιρετικά βίαιη επίθεση, με τις δικαστικές αρχές να καλούνται πλέον να αξιολογήσουν την απολογία του κατηγορούμενου και το σύνολο της δικογραφίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:19 Πάτρα: Αναβίωσε η Ορκωμοσία των Αγωνιστών – «Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός μας εμπνέει» ΦΩΤΟ
15:11 Πέθανε στα 43 του ο ιδιοκτήτης του OnlyFans, Leonid Radvinsky
15:03 Κοντογεώργης: «Στοχευμένα και συνετά» τα μέτρα στήριξης – Τι είπε για Τέμπη και υποκλοπές
15:00 Πάτρα: Η πλατεία Γεωργίου έγινε αγκαλιά – Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down
14:54 ΣΥΡΙΖΑ για τα μέτρα Μητσοτάκη: «Επιδοτούν την ακρίβεια αντί να την αντιμετωπίζουν»
14:51 Ζωή Κωνσταντοπούλου για τη δίκη των Τεμπών: «Αυτό που έγινε στη Λάρισα ήταν φιάσκο, όχι δίκη»
14:42 Λέσβος: Απέκλεισαν τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου κτηνοτρόφοι και αγρότες για τον αφθώδη πυρετό
14:38 Χαμός στη Βουλή για τα ταξί: Σκληρή αντιπαράθεση Κυρανάκη με Βελόπουλο
14:35 Συνάντηση εργασίας στο υπουργείο  Τουρισμού για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου
14:21 Ιράν: Διαψεύδει Τραμπ για «παραγωγικές συνομιλίες» – «Υποχώρησε μετά τις απειλές μας»
14:20 Από τη Βαλένθια στην Πάτρα: Η Καρναβαλική Ακαδημία φέρνει ιδέες, εικόνες και νέους στόχους για το Πατρινό Καρναβάλι ΦΩΤΟ
14:18 Super League: Τι ισχύει με τις ισοβαθμίες στα play offs και τα play outs
14:08 Ευχαριστήριο της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας για δωρεά 5.000 ευρώ στα Ευαγή Ιδρύματα
14:07 Έλεγχοι για παράνομη πώληση οπτικών ειδών: Αυστηρό πλαίσιο και πρόστιμα έως 1.000 ευρώ ημερησίως
14:00 Πάτρα: Το «Εξοικονομώ» ανεβάζει τις τιμές στην αγορά ακινήτων – Ισχυρή η επίδραση των ενεργειακών αναβαθμίσεων
13:52 ΚΥΣΕΑ: Πράσινο φως για MEKO, F-16 και F-35 – Νέος αρχηγός του Λιμενικού ο Χρήστος Κοντορουχάς
13:48 Βουλιαγμένη: Αγωνία για τον 34χρονο δύτη στα Λιμανάκια – Σε εξέλιξη οι έρευνες στο «Πηγάδι του Διαβόλου»
13:41 Ιράν: «Στοπ» στις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές με εντολή Τραμπ – Βουτιά 10% στο πετρέλαιο
13:40 Fuel Pass, diesel και ακτοπλοϊκά: Πώς θα δοθούν τα νέα μέτρα στήριξης ΠΙΝΑΚΕΣ
13:36 Τουρισμός για Όλους 2026: Έρχονται επιταγές έως 600 ευρώ – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιοι είναι οι δικαιούχοι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ