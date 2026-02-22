Βερόνα: Διαδηλώσεις κατά των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων λίγο πριν την τελετή λήξης

Εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν και πορεύτηκαν στους δρόμους της Βερόνας το απόγευμα της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου 2026, λίγες ώρες πριν την τελετή λήξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026, που θα πραγματοποιηθεί στις 20:30 στην αρχαία ρωμαϊκή αρένα της πόλης.

Η διαδήλωση, με κεντρικό σύνθημα «Ολυμπιακοί Αγώνες; Όχι ευχαριστώ», διοργανώθηκε από πανεπιστημιακές ομάδες, περιβαλλοντικές ενώσεις και τοπικούς συλλόγους. Οι συμμετέχοντες διαμαρτύρονται για:

Την κερδοσκοπία και το υψηλό κόστος εισιτηρίων (ένα εισιτήριο για την τελετή λήξης κοστίζει περίπου 400 ευρώ)

Την περιβαλλοντική καταστροφή από νέες ολυμπιακές εγκαταστάσεις (π.χ. πίστα μπομπσλέι), που – όπως λένε – «ρίχνουν τσιμέντο σε εύθραυστες περιοχές» και καταστρέφουν δάση

Τη σπατάλη δημόσιου χρήματος, που θα μπορούσε να διατεθεί σε υδρογεωλογική προστασία και στεγαστικά προγράμματα

Την κοινωνική ανισότητα που εντείνεται από ένα γεγονός «για λίγους»

Στη διαδήλωση συμμετείχαν αρκετοί με παλαιστινιακές κεφίγιες και σημαίες της Παλαιστίνης. Οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία περίπου δύο ωρών έξω από την περίμετρο ασφαλείας, από την πύλη Porta Palio (16ος αιώνας) έως την πλατεία Arsenal (19ος αιώνας), χωρίς να υπάρξουν επεισόδια.

