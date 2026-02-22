Βερόνα: Διαδηλώσεις κατά των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων λίγο πριν την τελετή λήξης

Βερόνα: Διαδηλώσεις κατά των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων λίγο πριν την τελετή λήξης
22 Φεβ. 2026 19:57
Pelop News

Εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν και πορεύτηκαν στους δρόμους της Βερόνας το απόγευμα της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου 2026, λίγες ώρες πριν την τελετή λήξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026, που θα πραγματοποιηθεί στις 20:30 στην αρχαία ρωμαϊκή αρένα της πόλης.

Η διαδήλωση, με κεντρικό σύνθημα «Ολυμπιακοί Αγώνες; Όχι ευχαριστώ», διοργανώθηκε από πανεπιστημιακές ομάδες, περιβαλλοντικές ενώσεις και τοπικούς συλλόγους. Οι συμμετέχοντες διαμαρτύρονται για:

  • Την κερδοσκοπία και το υψηλό κόστος εισιτηρίων (ένα εισιτήριο για την τελετή λήξης κοστίζει περίπου 400 ευρώ)
  • Την περιβαλλοντική καταστροφή από νέες ολυμπιακές εγκαταστάσεις (π.χ. πίστα μπομπσλέι), που – όπως λένε – «ρίχνουν τσιμέντο σε εύθραυστες περιοχές» και καταστρέφουν δάση
  • Τη σπατάλη δημόσιου χρήματος, που θα μπορούσε να διατεθεί σε υδρογεωλογική προστασία και στεγαστικά προγράμματα
  • Την κοινωνική ανισότητα που εντείνεται από ένα γεγονός «για λίγους»

Στη διαδήλωση συμμετείχαν αρκετοί με παλαιστινιακές κεφίγιες και σημαίες της Παλαιστίνης. Οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία περίπου δύο ωρών έξω από την περίμετρο ασφαλείας, από την πύλη Porta Palio (16ος αιώνας) έως την πλατεία Arsenal (19ος αιώνας), χωρίς να υπάρξουν επεισόδια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:29 «Άρχισαν τα όργανα» από την Κοινο_Τοπία την Τσικνοπέμπτη ΦΩΤΟ
22:28 Μάκης Λυκούδης για ΝΕΠ: «Θα παλέψουμε με τα νέα παιδιά»
22:16 Καθαρά Δευτέρα 2026: Ασφαλές πέταγμα χαρταετού, συστάσεις του ΑΔΜΗΕ
22:12 Ο ΟΠΑΘΑ έχασε από Αρη στη Θεσσαλονίκη
22:00 Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο: Οδηγός υποβολής αίτησης, τα SOS και οι παγίδες
21:53 Νέα Υόρκη: «Παραλύει» από σφοδρή χιονοθύελλα
21:49 Ο Νηρέας ήττα από τον Ποσειδώνα Καλαμάτας
21:43 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Εντυπωσίασε το «Boo… tique Hotel» από το Πλήρωμα 94 ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ
21:33 Το Κλιμάκιο της ΕΣΚΑ-Η ήττα στην τελευταία επίθεση από την ΕΣΚΑ
21:30 Πότε πέφτει το Πατρινό Καρναβάλι του 2027;
21:21 Λαμία: Άκαρπες οι έρευνες για τον 74χρονο ορειβάτη στο Βελούχι
21:12 Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Παντρεύτηκαν σε στενό οικογενειακό κύκλο
21:00 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Δείτε την Τελετή Λήξης, την καύση του Βασιλιά και το μεγάλο πάρτι στην Αγίου Νικολάου ΒΙΝΤΕΟ
20:59 Τα εύσημα στην ΕΟΚ και… λέτε να μπλόφαρε τόσο καιρό ο Παναθηναϊκός;
20:56 Πάτρα: Επιχείρηση καθαρισμού της πόλης μετά τη Μεγάλη Παρέλαση ΦΩΤΟ
20:48 Άννα Μαρία Ρογδάκη και Αλέξ Σταυρίδης στο Πατρινό Καρναβάλι 2026
20:39 Ισχυρός σεισμός στη Μαλαισία
20:31 Νάουσα: «Πλημμύρισε» από κόσμο για το έθιμο «Γενίτσαροι και Μπούλες»
20:19 «Πολίτης» Παύλος Ντε Γκρες: Στην κάλπη για πρώτη φορά από το 1832…
20:17 Αίγιο: Τι οδήγησε τον 47 χρονο στην επίθεση με όπλο εναντίων των 4 ανήλικων παιδιών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ