«Βγες από την Οθόνη», πιο επίκαιρο από ποτέ το μήνυμα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, ΒΙΝΤΕΟ

Φως, τραγούδι, χορός και ενθουσιασμός στην Τελετή Έναρξης

«Βγες από την Οθόνη», πιο επίκαιρο από ποτέ το μήνυμα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, ΒΙΝΤΕΟ
17 Ιαν. 2026 22:30
Pelop News

Με κέφι, χορό μουσική, ενθουσιασμό και έντονο παλμό ξεκίνησε το Πατρινό Καρναβάλι 2026 στην κατάμεστη πλατεία Γεωργίου, εκεί όπου χτυπά η καρδιά της μεγαλύτερης γιορτής της Ελλάδας.

Στην Τελετή Έναρξης στάλθηκε ηχηρό μήνυμα συμμετοχής και εξωστρέφειας με το σύνθημα «Βγες από την Οθόνη», καλώντας μικρούς και μεγάλους να αφήσουν πίσω την ψηφιακή απομόνωση και να ζήσουν τη χαρά της συλλογικής εμπειρίας.

Μάλιστα την επίσημη έναρξη της μεγάλης γιορτής της Πάτρας και της Ελλάδας κήρυξαν ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, μαζί με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΗΠ–Καρναβάλι Πάτρας Παύλο Σκούρα, τον Αντιπρόεδρο Κωνσταντίνο Δραγώτη και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Δημήτρη Δημησιάνο. Ταυτόχρονια με την παρουσία τους έδωσαν το έναυσμα για εβδομάδες γιορτής, δημιουργίας και συμμετοχής, επιβεβαιώνοντας ότι το Πατρινό Καρναβάλι δεν είναι μόνο μια τοπική εκδήλωση, αλλά μια πανελλήνια γιορτή πολιτισμού, ζωντάνιας και ενθουσιασμού!

