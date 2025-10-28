Βία πίσω από τις κλειστές πόρτες ξενοδοχείου στη Χερσόνησο: Σύλληψη 24χρονου για ξυλοδαρμό της συντρόφου του

Σε ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη, αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 24χρονο άνδρα από το Σουδάν, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό της 38χρονης συντρόφου του από τη Σομαλία, με την οποία εργάζονταν στο ίδιο ξενοδοχείο στη Χερσόνησο.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, μέσα σε ξενοδοχείο της περιοχής, όταν το ζευγάρι ήρθε σε έντονη λογομαχία που εξελίχθηκε σε βίαιο καβγά.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, ο 24χρονος άρχισε να τη χτυπά με μπουνιές και κλωτσιές, ενώ στη συνέχεια την άρπαξε από τον λαιμό και χτύπησε το κεφάλι της στον τοίχο.

Αστυνομικοί έφτασαν άμεσα στο σημείο και συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος πλέον οδηγείται στη Δικαιοσύνη.

Η 38χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αναρρώνει εκτός κινδύνου.

Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χερσονήσου διερευνά το περιστατικό, ενώ ο 24χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου.

