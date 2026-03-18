Βία στα σχολεία: Χωρίς όρια και κανόνες

Η βία στα σχολεία δεν είναι πια μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μια σχεδόν καθημερινή πραγματικότητα που διαβρώνει την εκπαιδευτική διαδικασία.

Εκπαιδευτικοί που δέχονται επιθέσεις, απειλές και δημόσιο διασυρμό, ενώ μαθητές συχνά λειτουργούν χωρίς όρια και συνέπειες.

Προφανώς αυτά τα περιστατικά δεν αποτελούν τον κανόνα. Η κατάσταση όμως, αποκαλύπτει μια βαθύτερη κοινωνική κρίση: την απουσία αρχών, την αδυναμία της οικογένειας να θέσει κανόνες και την έλλειψη ουσιαστικής παρέμβασης από την Πολιτεία.

Αν δεν υπάρξει αντιμετώπιση του προβλήματος, με σαφή όρια, συνεργασία σχολείου και γονέων και ενίσχυση των θεσμών, το σχολείο κινδυνεύει να χάσει τον παιδαγωγικό του ρόλο.

