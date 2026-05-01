Βία στους δρόμους: 58χρονος επιτέθηκε με γαλλικό κλειδί σε οδηγό στο κέντρο της Αθήνας

Στη σύλληψη ενός 58χρονου προχώρησε η Αστυνομία, έπειτα από επεισόδιο μεταξύ οδηγών ΙΧ που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/4) στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν από τις 4.00 το απόγευμα στην οδό Θοδωρή Δηλιγιάννη, όπου, έπειτα από διαπληκτισμό, ο 58χρονος επιτέθηκε σε 38χρονο οδηγό χρησιμοποιώντας γαλλικό κλειδί μήκους περίπου 42 εκατοστών.

Ο 58χρονος συνελήφθη, ενώ σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και για πρόκληση σωματικών βλαβών.

Το φαινόμενο της επιθετικής συμπεριφοράς στο δρόμο, που πολλές φορές ξεφεύγει και καταλήγει ακόμη και σε εγκλήματα, είναι καταγεγραμμένο διεθνώς με τον όρο οδηγική ή οδική οργή. Σύμφωνα με παλαιότερη έρευνα για την υπεύθυνη οδήγηση που είχε γίνει για λογαριασμό του ιδρύματος Vinci Autoroutes από την Ipsos, σε 11 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, είχε διαπιστωθεί για τη χώρα μας, ότι ένας στους 4 οδηγούς (26%) κατεβαίνει από το αυτοκίνητό του για να διαπληκτιστεί με άλλον οδηγό, οι 6 στους 10 (59%) παραδέχονται ότι βρίζουν άλλους οδηγούς, το 57% ότι κορνάρει άσκοπα, ο 1 στους 2 (48%) ότι σκόπιμα «κολλάει» το όχημά του πίσω από το προπορευόμενο όχημα, ενώ σχεδόν οι 9 στους 10 (87%) δηλώνουν ότι φοβούνται την επιθετική συμπεριφορά των άλλων οδηγών στη διάρκεια της οδήγησης.

