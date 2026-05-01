Βία στους δρόμους: 58χρονος επιτέθηκε με γαλλικό κλειδί σε οδηγό στο κέντρο της Αθήνας

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν από τις 4.00 το απόγευμα στην οδό Θοδωρή Δηλιγιάννη, όπου, έπειτα από διαπληκτισμό, ο 58χρονος επιτέθηκε σε 38χρονο οδηγό χρησιμοποιώντας γαλλικό κλειδί μήκους περίπου 42 εκατοστών.

Βία στους δρόμους: 58χρονος επιτέθηκε με γαλλικό κλειδί σε οδηγό στο κέντρο της Αθήνας
01 Μάι. 2026 19:06
Pelop News

Στη σύλληψη ενός 58χρονου προχώρησε η Αστυνομία, έπειτα από επεισόδιο μεταξύ οδηγών ΙΧ που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/4) στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν από τις 4.00 το απόγευμα στην οδό Θοδωρή Δηλιγιάννη, όπου, έπειτα από διαπληκτισμό, ο 58χρονος επιτέθηκε σε 38χρονο οδηγό χρησιμοποιώντας γαλλικό κλειδί μήκους περίπου 42 εκατοστών.

Ο 58χρονος συνελήφθη, ενώ σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και για πρόκληση σωματικών βλαβών.

Το φαινόμενο της επιθετικής συμπεριφοράς στο δρόμο, που πολλές φορές ξεφεύγει και καταλήγει ακόμη και σε εγκλήματα, είναι καταγεγραμμένο διεθνώς με τον όρο οδηγική ή οδική οργή. Σύμφωνα με παλαιότερη έρευνα για την υπεύθυνη οδήγηση που είχε γίνει για λογαριασμό του ιδρύματος Vinci Autoroutes από την Ipsos, σε 11 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, είχε διαπιστωθεί για τη χώρα μας, ότι ένας στους 4 οδηγούς (26%) κατεβαίνει από το αυτοκίνητό του για να διαπληκτιστεί με άλλον οδηγό, οι 6 στους 10 (59%) παραδέχονται ότι βρίζουν άλλους οδηγούς, το 57% ότι κορνάρει άσκοπα, ο 1 στους 2 (48%) ότι σκόπιμα «κολλάει» το όχημά του πίσω από το προπορευόμενο όχημα, ενώ σχεδόν οι 9 στους 10 (87%) δηλώνουν ότι φοβούνται την επιθετική συμπεριφορά των άλλων οδηγών στη διάρκεια της οδήγησης.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:22 Τραμπ για την ιρανική πρόταση: Θέλουν να κάνουν συμφωνία, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος με την απάντησή τους
21:01 Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε με 124 χλμ σε δρόμο στο Αλιβέρι με όριο τα 50
20:49 Μετανιωμένος ο Μάικ Τζέιμς για την συμπεριφορά του στο ΣΕΦ
20:35 Ηράκλειο: Έφαγαν πόρτα από το μπαρ και τραυμάτισαν με μαχαίρι τον πορτιέρη
20:21 Σε τεντωμένο σχοινί οι σχέσεις Μερτς – Τραμπ: Σενάρια αποχώρησης αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία
20:09 Φειδίας Παναγιώτου: Νέες εικόνες από τον εντυπωσιακό γάμο του στη Λεμεσό
19:56 Ολυμπιακός – Κούζμα με την ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ: Από τους καλύτερους φιλάθλους στη EuroLeague
19:44 Τραυματισμός 27χρονης Πολωνής στη μαρίνα Αλίμου σε τουριστικό σκάφος
19:30 Νέα πρόταση Ιράν προς ΗΠΑ μέσω Πακιστάν – Σε κρίσιμο σημείο οι διαπραγματεύσεις
19:16 Βίντεο-ντοκουμέντο από τον Άραξο: Η στιγμή που κατέρρευσε η σκάλα
19:06 Βία στους δρόμους: 58χρονος επιτέθηκε με γαλλικό κλειδί σε οδηγό στο κέντρο της Αθήνας
19:00 Το MIRES, το δεξαμενόπλοιο που φέρνει τον κίνδυνο του σκιώδους στόλου πιο κοντά στην Ελλάδα
18:55 ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Στην Βαλένθια βιώσαμε την χειρότερη φιλοξενία σε ευρωπαϊκό γήπεδο
18:42 Ηλεία: Βαρύ πένθος στα Μακρίσια για τον 13χρονο Κωνσταντίνο – Ράγισαν καρδιές στην κηδεία
18:34 Μανιφέστο Τσίπρα: Το ιδεολογικό στίγμα για τη «Νέα Κυβερνώσα Αριστερά»
18:13 Πρεμιέρα-φιάσκο στον Άραξο: Τρεις τραυματίες στην τελετή υποδοχής-παρωδία και διεθνές ρεζιλίκι ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
14:03 Μαζική συγκέντρωση στο Σύνταγμα για την Πρωτομαγιά – Μηνύματα συνέχισης των αγώνων
14:00 Πάτρα: Τιμή στην Εργατική Πρωτομαγιά με συγκέντρωση, πορεία και εκδηλώσεις
9:00 Δύο Πατρινοί στην Καισαριανή του ’44: Τα ντοκουμέντα της Ματωμένης Πρωτομαγιάς
8:45 Απεργιακές συγκεντρώσεις της Πρωτομαγιάς σε όλη τη χώρα – Στο επίκεντρο η εργατική διεκδίκηση και οι κοινωνικοί αγώνες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ