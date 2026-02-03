ΒΙΝΤΕΟ από τη μεγάλη φωτιά σε εμπορικό κέντρο της Τεχεράνης

Σε εμπορικό κέντρο στην Τεχεράνη έχει ξεσπάει μεγάλη φωτιά.

Την είδηση μετέδωσαν πριν από λίγο κρατικά μέσα ενημέρωσης, προσθέτοντας ότι η Πυροσβεστική έχει φτάσει εσπευσμένα στο σημείο και επιχειρεί για την άμεση κατάσβεσή της.

Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για νεκρούς ή τραυματίες από το περιστατικό και για το ποια ήταν η αιτία της πυρκαγιάς.

Huge fire has been reported in Jannat Abbad market, in West of Tehran. Firefighters & ambulances have been sent to the place. No details of the number of injured or the reason for the fire have been announced yet. pic.twitter.com/RvroiHVQlp — Tala Taslimi (@tala_taslimi) February 3, 2026

