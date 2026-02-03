ΒΙΝΤΕΟ από τη μεγάλη φωτιά σε εμπορικό κέντρο της Τεχεράνης
Στις φλόγες εμπορικό κέντρο, στην Τεχεράνη
Σε εμπορικό κέντρο στην Τεχεράνη έχει ξεσπάει μεγάλη φωτιά.
Την είδηση μετέδωσαν πριν από λίγο κρατικά μέσα ενημέρωσης, προσθέτοντας ότι η Πυροσβεστική έχει φτάσει εσπευσμένα στο σημείο και επιχειρεί για την άμεση κατάσβεσή της.
Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για νεκρούς ή τραυματίες από το περιστατικό και για το ποια ήταν η αιτία της πυρκαγιάς.
Huge fire has been reported in Jannat Abbad market, in West of Tehran.
Firefighters & ambulances have been sent to the place.
No details of the number of injured or the reason for the fire have been announced yet. pic.twitter.com/RvroiHVQlp
— Tala Taslimi (@tala_taslimi) February 3, 2026
