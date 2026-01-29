ΒΙΝΤΕΟ από την «ιστορική» κατάσχεση 4,9 τόνων κοκαΐνης στη Γουατεμάλα

Στη Γουατεμάλα, το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την «ιστορική» κατάσχεση ποσότητας κοκαΐνης να φτάνει περίπου τους 5 τόνους (4,9 τόνοι) σε λιμάνι της χώρας της κεντρικής Αμερικής στον Ειρηνικό. Το φορτίο εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών την Κυριακή στην Πουέρτο Κετσάλ, 85 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας, διευκρίνισε.

Κατασχέθηκε η «μεγαλύτερη ποσότητα» που εντοπίστηκε ποτέ «μόνο μια επιχείρηση» των αρχών της χώρας, ανέφερε το υπουργείο, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «ιστορική». Η ποσότητα ξεπερνά τους σχεδόν 4,4 τόνους που είχαν κατασχεθεί τον Δεκέμβριο του 2018 και τον Νοέμβριο του 2024.

Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε επτά εμπορευματοκιβώτια με αλεύρι σε σάκους. Η αξία της εκτιμάται πως ανερχόταν σε 85 εκατομμύρια δολάρια στην τοπική αγορά, πάντα σύμφωνα με το υπουργείο. Η αστυνομία διευκρίνισε ότι τα εμπορευματοκιβώτια έφθασαν στη χώρα από την Κόστα Ρίκα, όπως ανέφερε το ΑΠΕ.

Η Γουατεμάλα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, χρησιμοποιείται ως γέφυρα για τη μεταφορά ναρκωτικών από τη Νότια Αμερική στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κατάσχεση αυτή είναι η μεγαλύτερη κατά τη διάρκεια της θητείας του Αρέβαλο ντε Λεόν.

