ΒΙΝΤΕΟ δύο κορίτσια νεκρά από subway surfing στη Νέα Υόρκη

Νεκρά πάνω σε ένα τρένο του μετρό της Νέας Υόρκης βρέθηκαν δυο κορίτσια κάνοντας τον επικεφαλής της υπηρεσίας μεταφορών να σημάνει συναγερμό για τους κινδύνους του «σέρφινγκ στο μετρό».

Η ηλικία των νεκρών κοριτσιών που βρέθηκαν πάνω σε τρένο με προορισμό το Μπρούκλιν δεν επιβεβαιώθηκε το Σάββατο 4/10/2025, δήλωσε εκπρόσωπος της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης.

Ο πρόεδρος της NYC Transit, χαρακτήρισε τους θανάτους ως τραγωδία και τόνισε τους κινδύνους του «σέρφινγκ στο μετρό», όταν οι άνθρωποι επιβαίνουν πάνω σε τρένα.

«Είναι σπαρακτικό το γεγονός ότι δύο νεαρά κορίτσια έχασαν τη ζωή τους επειδή κατά κάποιον τρόπο πίστευαν ότι το να επιβαίνουν έξω από ένα τρένο του μετρό ήταν ένα αποδεκτό παιχνίδι», δήλωσε σε μια ανακοίνωση.

«Οι γονείς, οι δάσκαλοι και οι φίλοι πρέπει να είναι σαφείς με τους αγαπημένους τους: το να ανεβαίνεις στην οροφή ενός βαγονιού του μετρό δεν είναι «σέρφινγκ» — είναι αυτοκτονία. Σκέφτομαι τόσο τις θλιμμένες οικογένειες όσο και τους εργαζόμενους των μέσων μαζικής μεταφοράς που ανακάλυψαν αυτά τα παιδιά, οι οποίοι έχουν όλοι συγκλονιστεί από αυτή την τραγωδία», είπε.

Ο υποψήφιος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, δήλωσε: «Η καρδιά μου ραγίζει για τις οικογένειες και τους αγαπημένους των δύο εφήβων κοριτσιών που έχασαν τραγικά τη ζωή τους χθες το βράδυ πάνω στο τρένο J». Είπε ότι το περιστατικό «είναι μια σκληρή υπενθύμιση των κινδύνων του σέρφινγκ στο μετρό».

REPORT: “Subway surfing” is becoming a growing trend among teenagers who will “surf” and run on top of moving trains. The trend is common in New York City where teens risk their lives just for some views online. One Manhattan mother is suing Meta, TT and the MTA after her son… pic.twitter.com/ItBRrbnQAg — Collin Rugg (@CollinRugg) May 8, 2024

Μια ανασκόπηση της NBC News σχετικά με περιστατικά σέρφινγκ στο μετρό κατέγραψε 18 θανάτους στη Νέα Υόρκη το 2023 και το 2024 — έξι θάνατοι συνέβησαν το 2023 και 12 το 2024. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης δήλωσε τον Αύγουστο, πριν από το θάνατο των κοριτσιών το Σάββατο, ότι τρεις άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους σε περιστατικά σέρφινγκ στο μετρό φέτος.

Το αστυνομικό τμήμα έχει αρχίσει να πετάει drones πάνω από τα τρένα προκειμένου να εντοπίσει άτομα που επιβαίνουν σε αυτά. Ο δήμαρχος Έρικ Άνταμς δήλωσε τον Ιούνιο ότι μέχρι στιγμής φέτος οι αρχές «έσωσαν σέρφερ του μετρό από τρένα 52 φορές πριν συμβεί η τραγωδία».

Η Νόρμα Ναζάριο, της οποίας ο 15χρονος γιος Ζάκερι πέθανε το 2023, υπέβαλε αγωγή για αδικαιολόγητο θάνατο κατά των ByteDance, TikTok και Meta το 2024.

Είπε στο NBC News NOW ότι ο γιος της γνώρισε το «subway surfing» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Ζάκερι πέθανε όταν το κεφάλι του χτύπησε σε μια δοκό ενώ βρισκόταν πάνω σε ένα τρένο που διέσχιζε τη γέφυρα Williamsburg.

Ισχυρίζεται ότι «μέσω του σχεδιασμού του προϊόντος», οι πλατφόρμες του έδειξαν βίντεο σχετικά με το σέρφινγκ στο μετρό. Λίγο μετά, ανέβηκε στην οροφή ενός τρένου J με προορισμό το Μπρούκλιν, χτύπησε στην κάτω δοκό, έπεσε ανάμεσα στα βαγόνια και στις ράγες και παρασύρθηκε από το τρένο, σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε.

Η υπόθεση εκκρεμεί.

Οι Meta, ByteDance και TikTok αρνήθηκαν τις κατηγορίες τον περασμένο μήνα, όταν απάντησαν σε μια τροποποιημένη καταγγελία.

Πηγή: NBC

