ΒΙΝΤΕΟ Ενταση σε πτήση της Alaska Airlines

Αναστάτωση επικράτησε σε πτήση της Alaska Airlines, όταν ένας επιβάτης προκάλεσε επεισόδιο, τραβώντας βίαια τα μαλλιά μιας γυναίκας. Το πλήρωμα της καμπίνας επενέβη άμεσα, με έναν αεροσυνοδό να τον γρονθοκοπεί επανειλημμένα, προσπαθώντας να τον κάνει να την αφήσει.

Οι υπόλοιποι επιβάτες αντέδρασαν έντρομοι, ενώ κάποιοι προσπάθησαν να βοηθήσουν. Όταν ο επιβάτης σταμάτησε την επίθεση, η γυναίκα απομακρύνθηκε γρήγορα από το σημείο. Τα αίτια της επιθετικής συμπεριφοράς του άνδρα παραμένουν άγνωστα.

Το αεροσκάφος αναγκάστηκε να επιστρέψει στην πύλη και η πτήση ακυρώθηκε, καθώς η αεροσυνοδός που ενεπλάκη στο περιστατικό αρνήθηκε να συνεχίσει το ταξίδι και δεν υπήρχε διαθέσιμο άτομο να την αντικαταστήσει.

Η Alaska Airlines ανέφερε πως ο άνδρας επιβάτης πιθανώς βρισκόταν σε κατάσταση ιατρικού επεισοδίου, το οποίο τον οδήγησε σε επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε συνεπιβάτες και μέλη του πληρώματος.

Visuals of an Alaska Airlines flight attendant rescuing one woman where a Passenger from the back seat (having Psychosis) grabs the woman’s hair and would not leave.

Flight attendant punches him until he finally let her free during the Alaska Airlines Flight 2221 from Oakland,… pic.twitter.com/Opbpxr7x6h

— FL360aero (@fl360aero) February 9, 2025