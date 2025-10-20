ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ από την εμφάνιση της Κιμ Καρντάσιαν.. αλα Κάνιε Γουέστ

Για ακόμη μια φορά η Κιμ Καρντάσιαν έκανε εντυπωσιακή και αμφιλεγόμενη εμφάνιση, αυτή τη φορά στο «Academy Museum Gala 2025», όπου θύμισε το στιλ του πρώην συζύγου της, Κάνιε Γουέστ.

Η 44χρονη σταρ και συνιδρύτρια του Skims εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με ένα στράπλες κορσέ του οίκου Maison Margiela και ένα μυστηριώδες πέπλο που κάλυπτε ολόκληρο το πρόσωπό της, όπως αναφέρει η Page Six.

Kim Kardashian rocks horrifying face-obscuring mask to Academy Museum Gala 2025 https://t.co/po9ZxiTLTY pic.twitter.com/a6KbeKKRhg — Page Six (@PageSix) October 19, 2025

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της, η Κιμ Καρντάσιαν δεν έχασε το χιούμορ της. Σε βίντεο που δημοσίευσε ο μακιγιέρ της, Μάριο Ντεντιβάνοβιτς, ακούγεται να ρωτά: «Μάριο, φαίνομαι εντάξει; Το μακιγιάζ μου πώς είναι;». Εκείνος της απαντά γελώντας: «Είναι τέλειο». Η Κιμ τότε σχολιάζει ειρωνικά: «Τέλεια. Όλη αυτή η σκληρή δουλειά, παιδιά!».

Παρά την εντυπωσιακή εμφάνιση, οι αντιδράσεις στα social media δεν ήταν καθόλου θετικές. «Σίγουρα η Νορθ δεν το ενέκρινε αυτό!», έγραψε ένας χρήστης, αναφερόμενος στην 12χρονη κόρη της. Άλλος σχολίασε: «Δεν υπάρχει τίποτα να δεις εδώ. Έχασε εντελώς το νόημα».

Κάποιοι πήγαν ένα βήμα παραπέρα: «Όσοι βρίσκετε ωραίο αυτό το θέαμα, χρειάζεστε ψυχίατρο. Δεν υπάρχει τίποτα φυσιολογικό σ’ αυτό», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος πρόσθεσε: «Προσπαθεί απελπισμένα να δείξει relevant στη μόδα, αλλά πάντα αποτυγχάνει».

Άλλοι παρατήρησαν ότι η εμφάνιση της θύμιζε έντονα το στιλ του πρώην συζύγου της, Κάνιε Γουέστ, γνωστού για τις avant-garde μάσκες του. «Μπορείς ακόμα να δεις τον Κάνιε μέσα της», έγραψε κάποιος. «Φαίνεται ότι της λείπει ο Κάνιε, γιατί αυτό είναι γελοίο», πρόσθεσε άλλος.

Η Κιμ Καρντάσιαν έχει πειραματιστεί ξανά με full face looks στο παρελθόν. Πιο χαρακτηριστικά στο Met Gala του 2021, όταν εμφανίστηκε με μαύρη ολόσωμη δημιουργία του οίκου Balenciaga που κάλυπτε εντελώς το πρόσωπο και το σώμα της.

