ΒΙΝΤΕΟ η Αίτνα βρυχάται στην Ιταλία, ροή λάβας από έκρηξη στον κρατήρα του ηφαιστείου ΦΩΤΟ

«Ξύπνησε» για ακόμα μια φορά στην Ιταλία το ηφαίστειο της Αίτνας.

Από χθες, Τρίτη 11/2/2025 το πασίγνωστο ηφαίστειο που έχει ύψος 3,3 χιλιάδες μέτρα όντας το υψηλότερο στην Ευρώπη, αναβλύζει λάβα με το θέαμα να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό.

Συγκεκριμένα, μια μικρή έκρηξη στον κρατήρα Μπόκα Νουόβα (Bocca Nuova) προκάλεσε την ροή της λάβας, με τους ειδικούς να μην εκδηλώνουν καμία ανησυχία αναφορικά με τις συνέπειες που αυτή η κατάσταση μπορεί να έχει.

Το ηφαίστειο ενεργοποιείται μερικές φόρες ανά έτος με αποτέλεσμα να εκτοξεύει λάβα και στάχτη. Η τελευταία μεγάλη έκρηξη στο ηφαίστειο είχε πραγματοποιηθεί το 1992.

There was a small, non-explosive eruption yesterday at the the Bocca Nuova crater near the summit of Mount Etna.

The volcano 🌋 Etna #Italy offers a beautiful scene with no danger

In pics: The 3,330-meter-tall Mount Etna in Italy on Tuesday spewed lava, illuminating the snowy surroundings of the volcano’s summit. pic.twitter.com/EavFHotKle

🚩There have been a series of accidents due to the active eruption of the #Etna volcano in #Italy

⚠️It’s important for residents and tourists to take precautions and stay at a safe distance during volcanic activity. Take care of your #life🤍#EtnaEruption #seismos #ClimateCrisis pic.twitter.com/1W8Fjyncbv

— Irene (@irene_makarenko) February 11, 2025