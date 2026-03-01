ΒΙΝΤΕΟ με την ισοπέδωση του παλατιού του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ: Νεκρός ο Ιρανός ηγέτης

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά από πολύμηνη παρακολούθηση του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν από τη CIA.

01 Μαρ. 2026 11:54
Pelop News

Βίντεο που κυκλοφόρησαν οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις δείχνουν τη στιγμή του βομβαρδισμού στο παλάτι όπου διέμενε ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, το πρωί του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης ΗΠΑ και Ισραήλ.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά από πολύμηνη παρακολούθηση του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν από τη CIA. Σύμφωνα με πληροφορίες των New York Times, η αμερικανική υπηρεσία Πληροφοριών διαβίβασε στο Ισραήλ ακριβή στοιχεία για τη σύσκεψη που επρόκειτο να πραγματοποιήσει ο Χαμενεΐ το Σάββατο στην Τεχεράνη. Οι ισραηλινές υπηρεσίες επιβεβαίωσαν ότι η συνάντηση θα γινόταν στο παλάτι, οδηγώντας στην εκτέλεση της επιχείρησης με περίπου 30 βόμβες.

Ο Χαμενεΐ φέρεται να βρισκόταν υπόγεια κατά την ώρα της επίθεσης, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, σκοτώθηκαν η κόρη, ο γαμπρός και η εγγονή του, καθώς και κορυφαίοι αξιωματούχοι, όπως ο στρατηγός Μοχάμαντ Πακπούρ, ο υποστράτηγος Σαγίντ Αμπντολραχίμ Μουσαβί, ο ναύαρχος Αλί Σαμχανί και ο Μοχάμεντ Μπασέρι. Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν επίσης ότι μεταξύ των νεκρών ήταν και ηγέτες συνδεδεμένοι με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 201 νεκρούς και 747 τραυματίες, μεταξύ των οποίων περισσότερα από 100 παιδιά σε σχολείο.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε την εξόντωση του Χαμενεΐ, χαρακτηρίζοντάς τον «έναν από τους πιο κακούς ανθρώπους στην Ιστορία». Σύμφωνα με τον Τραμπ, η επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε με συνεργασία των ΗΠΑ και του Ισραήλ, είχε στόχο την αλλαγή καθεστώτος και την ενίσχυση της δυνατότητας του ιρανικού λαού να ανακτήσει τον έλεγχο της χώρας του. Οι ισραηλινοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι η σορός του Χαμενεΐ ανακτήθηκε.

